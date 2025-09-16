この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「中古マンションを買うなら、築何年がおすすめ？」

そう考えている方はいませんか？実は、築年数だけではなく、そのマンションがいつ建てられたかという「年代」が非常に重要になります。

株式会社さくら事務所執行役員CAOで一級建築士の辻優子さんによると、ある特定の年代に建てられた中古マンションは、お得な「お宝物件」が眠っている可能性があるといいます。

今回は、その「狙い目」となる年代と、その理由を詳しく解説します。



■「築年数」ではなく「建築年」を見るべき理由

住宅の品質や法律は、時代とともに変化しています。

たとえば、10年前に書かれた「築20年のマンションは…」という記事を今読んでも、その内容は「築30年のマンション」に当てはまってしまいます。それでは、現在の状況を正確に把握することはできません。

記事や動画を参考にするときは、「築年数」ではなく、「何年に建てられたか」という建築年で見るようにしましょう。



■ずばり狙い目は「2002年～2008年」！その理由とは？

個人的なおすすめとして、辻さんが「お得」だと感じているのは、2002年～2008年頃に建てられたマンションです。その理由は主に2つあります。

理由①：「品確法」による品質向上

2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律（通称：品確法）」が施行されました。これにより、売主の不動産会社には、雨漏りや建物の主要構造部材の欠陥に対して、10年間の保証義務が課せられることになりました。

これは、業界に大きなプレッシャーと意識の変化をもたらし、より高品質なマンションが供給されるきっかけとなりました。

理由②：「樹脂管」への切り替え

もう一つの大きな変化は、室内の給水管の材質です。それまでの「鉄管」から、錆びにくく水漏れのリスクが少ない「樹脂管」へと切り替わったのが、まさにこの時期です。

鉄管は、赤水の原因になったり、経年劣化で水漏れを起こしたりするリスクがありましたが、樹脂管の普及により、そのリスクが大幅に軽減されました。



■最終的には「物件ごとの状態」が重要

上記のような傾向はありますが、すべてのマンションに当てはまるわけではありません。

建物は人が作るものです。建設会社の施工管理や、管理組合の運営状況によって、同じ時期に建てられたマンションでも状態は大きく異なります。

■まとめ

中古マンションを探すときは、ぜひ「築年数」だけでなく、「建築年」を意識してみましょう。特に2002年～2008年頃のマンションは、法律と設備の面で大きな転換期を迎えた、お得な物件が多い可能性があります。

しかし、最終的にその物件がお得かどうかを見極めるためには、マンション1棟ごとの管理状態や修繕履歴をしっかりと確認することが不可欠です。

後悔のない住まい探しのために、株式会社さくら事務所のホームインスペクターによる「ホームインスペクション（住宅診断）」もぜひ検討してみてはいかがでしょうか。