2025明治安田J1リーグ第29節が12日と13日、15日に行われた。



FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”。通算成績は6勝7分6敗と両チームまったくの五部で、順位は現在FC東京が15位、東京Vが14位と降格圏もちらつく状況。お互い絶対に負けられない中、試合は前半から球際の激しい攻防が目立つ展開に。試合が動いたのは60分、GKキム・スンギュからのロングボールをFWマルセロ・ヒアンが頭で逸らすと、それに反応したFW長倉幹樹がGKマテウスの頭上を抜くループシュートでゴール。自身今季4点目となるゴールを決めてFC東京が先制する。なんとか追いつきたい東京Vは以降も積極的にゴールを目指すが、なかなか攻撃を良い形でを作れずに時間が進んでいく。結局、残り時間を逃げ切ったFC東京が1-0で勝利し、順位も16位から14位に浮上した。





シンプルで一番怖い攻撃

起点はキム スンギュ仕留めたのは長倉幹樹



ゴール動画

明治安田Ｊ１リーグ 第29節

FC東京vs東京Ｖ

1-0

60分

長倉 幹樹（FC東京）#Ｊリーグ pic.twitter.com/fkfsDqEr43 — Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) September 15, 2025

同じくダービーとなった横浜F・マリノスと川崎フロンターレの試合。開始4分、相手陣内でボールを奪った川崎Fがショートカウンターを仕掛け、FW伊藤達哉が右サイドからコントロールショットを決めて川崎が先制に成功する。その後、56分にMF山本悠樹がゴール前で横浜FMのDF鈴木冬一に倒され川崎FがPKを獲得。これをFWエリソンがゴール右下に突き刺して川崎が追加点。なお、鈴木には当初イエローカードが提示されたが、VARの結果でDOGSO（決定的阻止）とみなしレッドカードが提示。1人少ない状況で戦うこととなった。数的優位に立った川崎は、後半アディショナルタイムにMF宮城天がダメ押しのゴールをマーク。アウェイの川崎が3-0で勝利し3連勝、横浜FMは2連敗となった。そのほか12日に行われた試合では、上位陣が軒並みドローという結果に。首位京都サンガF.Cはサンフレッチェ広島と1−1、町田ゼルビアは横浜FCと対戦し同じく1−1のスコア、ヴィッセル神戸と柏レイソルの試合は0−0となった。【第29節試合結果】9月12日（金）サンフレッチェ広島 1-1 京都サンガF.C.FC町田ゼルビア 1-1 横浜FCヴィッセル神戸 0-0 柏レイソル9月13日（土）横浜F・マリノス 0-3 川崎フロンターレアビスパ福岡 2-4 セレッソ大阪ファジアーノ岡山 0-1 名古屋グランパス鹿島アントラーズ 3-0 湘南ベルマーレアルビレックス新潟 0-1 清水エスパルスガンバ大阪 1-0 浦和レッズ9月15日（月・祝）FC東京 1-0 東京ヴェルディ【順位】1位 京都（55/+22）2位 鹿島（55/+17）3位 柏（54/+14）4位 神戸（54/+11）5位 町田（51/+14）6位 広島（51/+14）7位 川崎F（48/+15）8位 浦和（47/+8）9位 G大阪（43/-4）10位 C大阪（42/+5）11位 岡山（39/-3）12位 福岡（37/-2）13位 清水（36/-4）14位 FC東京（34/-11）15位 名古屋（32/-7）16位 東京V（32/-13）17位 横浜FM（25/-12）18位 湘南（25/-24）19位 横浜FC（24/-18）20位 新潟（20/-22）