東京ダービーはFC東京に軍配！ 神奈川ダービーは川崎に J1第29節まとめ
2025明治安田J1リーグ第29節が12日と13日、15日に行われた。
FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”。通算成績は6勝7分6敗と両チームまったくの五部で、順位は現在FC東京が15位、東京Vが14位と降格圏もちらつく状況。お互い絶対に負けられない中、試合は前半から球際の激しい攻防が目立つ展開に。試合が動いたのは60分、GKキム・スンギュからのロングボールをFWマルセロ・ヒアンが頭で逸らすと、それに反応したFW長倉幹樹がGKマテウスの頭上を抜くループシュートでゴール。自身今季4点目となるゴールを決めてFC東京が先制する。なんとか追いつきたい東京Vは以降も積極的にゴールを目指すが、なかなか攻撃を良い形でを作れずに時間が進んでいく。結局、残り時間を逃げ切ったFC東京が1-0で勝利し、順位も16位から14位に浮上した。
そのほか12日に行われた試合では、上位陣が軒並みドローという結果に。首位京都サンガF.Cはサンフレッチェ広島と1−1、町田ゼルビアは横浜FCと対戦し同じく1−1のスコア、ヴィッセル神戸と柏レイソルの試合は0−0となった。
【第29節試合結果】
9月12日（金）
サンフレッチェ広島 1-1 京都サンガF.C.
FC町田ゼルビア 1-1 横浜FC
ヴィッセル神戸 0-0 柏レイソル
9月13日（土）
横浜F・マリノス 0-3 川崎フロンターレ
アビスパ福岡 2-4 セレッソ大阪
ファジアーノ岡山 0-1 名古屋グランパス
鹿島アントラーズ 3-0 湘南ベルマーレ
アルビレックス新潟 0-1 清水エスパルス
ガンバ大阪 1-0 浦和レッズ
9月15日（月・祝）
FC東京 1-0 東京ヴェルディ
【順位】
1位 京都（55/+22）
2位 鹿島（55/+17）
3位 柏（54/+14）
4位 神戸（54/+11）
5位 町田（51/+14）
6位 広島（51/+14）
7位 川崎F（48/+15）
8位 浦和（47/+8）
9位 G大阪（43/-4）
10位 C大阪（42/+5）
11位 岡山（39/-3）
12位 福岡（37/-2）
13位 清水（36/-4）
14位 FC東京（34/-11）
15位 名古屋（32/-7）
16位 東京V（32/-13）
17位 横浜FM（25/-12）
18位 湘南（25/-24）
19位 横浜FC（24/-18）
20位 新潟（20/-22）
シンプルで一番怖い攻撃— Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) September 15, 2025
起点はキム スンギュ仕留めたのは長倉幹樹
ゴール動画
明治安田Ｊ１リーグ 第29節
FC東京vs東京Ｖ
1-0
60分
長倉 幹樹（FC東京）#Ｊリーグ pic.twitter.com/fkfsDqEr43