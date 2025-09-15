第29節が行われた photo/Getty Images

写真拡大

2025明治安田J1リーグ第29節が12日と13日、15日に行われた。

FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”。通算成績は6勝7分6敗と両チームまったくの五部で、順位は現在FC東京が15位、東京Vが14位と降格圏もちらつく状況。お互い絶対に負けられない中、試合は前半から球際の激しい攻防が目立つ展開に。試合が動いたのは60分、GKキム・スンギュからのロングボールをFWマルセロ・ヒアンが頭で逸らすと、それに反応したFW長倉幹樹がGKマテウスの頭上を抜くループシュートでゴール。自身今季4点目となるゴールを決めてFC東京が先制する。なんとか追いつきたい東京Vは以降も積極的にゴールを目指すが、なかなか攻撃を良い形でを作れずに時間が進んでいく。結局、残り時間を逃げ切ったFC東京が1-0で勝利し、順位も16位から14位に浮上した。

同じくダービーとなった横浜F・マリノスと川崎フロンターレの試合。開始4分、相手陣内でボールを奪った川崎Fがショートカウンターを仕掛け、FW伊藤達哉が右サイドからコントロールショットを決めて川崎が先制に成功する。その後、56分にMF山本悠樹がゴール前で横浜FMのDF鈴木冬一に倒され川崎FがPKを獲得。これをFWエリソンがゴール右下に突き刺して川崎が追加点。なお、鈴木には当初イエローカードが提示されたが、VARの結果でDOGSO（決定的阻止）とみなしレッドカードが提示。1人少ない状況で戦うこととなった。数的優位に立った川崎は、後半アディショナルタイムにMF宮城天がダメ押しのゴールをマーク。アウェイの川崎が3-0で勝利し3連勝、横浜FMは2連敗となった。

そのほか12日に行われた試合では、上位陣が軒並みドローという結果に。首位京都サンガF.Cはサンフレッチェ広島と1−1、町田ゼルビアは横浜FCと対戦し同じく1−1のスコア、ヴィッセル神戸と柏レイソルの試合は0−0となった。

【第29節試合結果】

9月12日（金）
サンフレッチェ広島　1-1　京都サンガF.C.
FC町田ゼルビア　1-1　横浜FC
ヴィッセル神戸　0-0　柏レイソル

9月13日（土）
横浜F・マリノス　0-3　川崎フロンターレ
アビスパ福岡　2-4　セレッソ大阪
ファジアーノ岡山　0-1　名古屋グランパス
鹿島アントラーズ　3-0　湘南ベルマーレ
アルビレックス新潟　0-1　清水エスパルス
ガンバ大阪　1-0　浦和レッズ

9月15日（月・祝）
FC東京　1-0　東京ヴェルディ

【順位】

1位　京都（55/+22）
2位　鹿島（55/+17）
3位　柏（54/+14）
4位　神戸（54/+11）
5位　町田（51/+14）
6位　広島（51/+14）
7位　川崎F（48/+15）
8位　浦和（47/+8）
9位　G大阪（43/-4）
10位　C大阪（42/+5）
11位　岡山（39/-3）
12位　福岡（37/-2）
13位　清水（36/-4）
14位　FC東京（34/-11）
15位　名古屋（32/-7）
16位　東京V（32/-13）
17位　横浜FM（25/-12）
18位　湘南（25/-24）
19位　横浜FC（24/-18）
20位　新潟（20/-22）