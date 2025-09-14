俳優の眞栄田郷敦（25）が14日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。知られざる特技を明かし、共演者を驚かせた。

俳優の満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに神奈川県愛川市をドライブした眞栄田。今年公開の「ババンババンバンバンパイア」で共演し、大の仲良しとなったという満島から本名でもある“郷敦”という名前について「世界に行くと、何よりも呼ばれやすい」と指摘を受けると、眞栄田は「そうっすね。日本に来る予定はなかったんですよ、最初は」と明かした。

12歳まで米ロサンゼルスで暮らしており、「普通の現地の学校行ってたんで。土曜日だけ日本語学校。でも両親日本人なんで、全然家では日本語しゃべってましたけど」とした。

満島は「LAでは何食うの？」と聞くと、眞栄田は「昼とかは、あの、カフェテリアで、買うっす。ピザとか、ホットドッグとか。夜は母親の手料理ですね、和食。（洋食は）あんまりなかったですね。友達ん家遊びに行ったりして、晩ご飯食べに行くところはみんなアメリカの家庭料理みたいなものは食べてましたけど」と話した。

さらに、満島は「スポーツとかもやってたの？小学校とか部活とかないわけでしょ？」と質問。眞栄田は「あるっちゃあるんすけど、僕は空手やってました、ずっと」と告白。兼近が「大会みたいなのもあるんですか？」と聞くと、眞栄田は「大会は…小学校の頃ですけど、全米2位でしたね」とさらり。

まさかの告白に、満島も兼近も「えー！？」と衝撃。眞栄田は「小学校の頃なんで大したことないっすよ。体デカかったんで」。兼近は「書きてえな、Wikipediaとかに。空手全米2位。怪物じゃん」と羨ましがっていた。