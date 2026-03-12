俳優の眞栄田郷敦（26）が10日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。日本に来た際に一番驚いたことを振り返った。中学生の時に米国から日本へ来た眞栄田。MCのtimeleszの松島聡から「日本に来た時に驚いたことは?」と聞かれた。これに眞栄田は「一番のギャップは体育座り」と明かしてスタジオを驚かせた。米国では体育座りをすることはなく「普通にあぐらとか」と伝えた。そのため、慣