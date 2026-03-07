シリーズ累計3000万部突破、話題の極上エンターテイメントコミック『ゴールデンカムイ』の人気キャラクター、精密射撃を得意とする凄腕のスナイパー・尾形百之助。そのアニメ版の声優を務める津田健次郎と、実写版にて尾形役を務める眞栄田郷敦による、W尾形百之助対談が実現した。実は、今回が初対面となる二人。少し緊張しながらスタートした対談もいつしか、同じ尾形百之助を演じた者同士だからこそ、「尾形の魅力」に共感した