東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会第2日が14日に行われ、国立競技場発着のコースで争う女子マラソンで小林香菜（大塚製薬）が2時間28分50秒で7位入賞。佐藤早也伽（積水化学）が2時間31分15秒で13位、安藤友香（しまむら）が2時間35分37秒で28位に入った。

午前7時30分スタートとはいえ、暑い中のレース。終盤、上位のアフリカ勢がレースをやめる選手も出るなど消耗の激しい42.195キロだった。

そして、日本勢最上位の7位で入賞した小林はぐったりとしてトラックに座り込んだ。すると、その33秒前に4位でゴールしていたサリバン（米国）が歩み寄ると、抱き起して肩を貸し、健闘を称えた。場内から拍手も起きた。

レース後、サリバンは「今日はコンディションが厳しくて、あそこにいた全てのランナーを尊敬しているの」と行動の真意を説明。「私はみんな一緒に戦っていたと思う。コンディションが本当にひどい状況だったしね」。過酷な環境で戦った者同士としての想いを明かした。

今度は小林が、後から来た佐藤、そして安藤を出迎えた。消耗の激しい安藤にはタオルとドリンクを持ち、労いの言葉をかけた。

レースはドリンクを落とした選手が道を戻ったり、小林自身もコースを間違えかけたり、ハプニング続きだった。しかし、そんな過酷な戦いを乗り越えたランナー同士のスポーツマンシップが輝いていた。



（THE ANSWER編集部）