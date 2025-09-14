9月10日、成年を祝う昼食会に臨まれた悠仁さま。石破茂首相（68）や筑波大学の学長らが招かれ、悠仁さまはノンアルコールドリンクで乾杯された。

「この昼食会で、悠仁さまは成年式に伴う一連の行事を終えられました。今後は、大学の授業との兼ね合いを見ながらご公務にのぞまれる予定で、さっそく16日には佳子さまとご一緒に世界陸上を観戦されることが発表されました。40年ぶりの成年式も大変話題となりましたし、今後の悠仁さまのご活躍に期待が高まります」（皇室ジャーナリスト）

宮内庁の公式インスタグラムでは、さっそく悠仁さまの成年式にまつわる投稿が相次いでいる。現時点（9月12日19時、以下同）で、リール動画も含め投稿は9件。儀装馬車で移動されるお姿や、神宮及び神武天皇山稜をご参拝になるお姿などが紹介されている。

「愛子さまや佳子さまのみの投稿もないなか、悠仁さま単独での投稿がここまでなされるとは思いもよりませんでした。成年式の重要性が伝わります」（前出・皇室ジャーナリスト）

最も“いいね数”が多いのは、《加冠の儀が行われました》と報告した投稿。未成年の装束や成年の装束をまとった悠仁さまなど、全16枚の写真が掲載されており、現時点で25.3万件のいいねを集めている。次いで、賢所皇霊殿神殿に謁するの儀、朝見の儀、勲章親授が行われたことを報告する投稿が13.3万件だった。

「直近の投稿のなかでは、かなり多くの“いいね数”を誇っており、悠仁さまの存在感が高まりつつあることを物語っているようです。

一方で、8月に公開された、須崎御用邸でのラッシュガード姿のご一家のお写真が57.4万件、昨年６月に公開された御料牧場での両陛下や愛子さまのタケノコ掘りのお写真が69.4万件、レタスを抱えるご一家のお写真が41万件と、愛子さまが写っている投稿の“いいね数”はさらに多いのです。愛子さまの国民人気の高さには驚くばかりです」（前出・皇室ジャーナリスト）