1994年12月、ケニア・ナイロビでルワンダ難民取材のためのチャーター機が墜落。当時フジテレビのカイロ支局長だった入江敏彦さんが搭乗しており、32歳という若さで亡くなりました。妻の入江のぶこさんはお天気キャスターから専業主婦となり、熱血漢の夫を陰で支えていたそう。突然の夫の死を受け入れられず失意のなか、「子どもたちのことだけを考え、必死に生きていた」といいます。（全3回中の1回）

【写真】「美脚が眩しい」入江さんと夫・敏彦さん、お子さんとの家族写真 ほか（4枚目/全13枚）

夫とは大学卒業前に婚約をして

── 入江さんは、大学在学中にニュース番組のお天気キャスターに抜擢され、まだ前例がないことで注目を集めました。どのような学生時代だったのでしょうか。

内気だったという幼少期の入江さん

入江さん：人前で話す機会が多い今の様子からは想像できないかもしれませんが、もともと人見知りな性格で、いつもひとりでいるようなタイプでした。ひとりっ子で、母は少し抑圧的なところがあり、こうしなさい、ああしなさいと言われて。今思い返すと、自己肯定感が低い10代を過ごしていました。学生のころは陸上部や女子ホッケー部に入っていましたが、熱心ではなかったですね。身体を動かすより、文章を書くほうが好きでした。

幼稚園からエスカレーター式の私立の学校に通っていたのですが、成績がわりとよかったんです。周りからは「附属の大学よりも、早稲田や慶應を目指したらどうか」と言われ、予備校に通ったこともあります。でも、なんとなく周りの雰囲気に馴染めなくて…。結局そのまま附属の大学に進学しました。当時は「大学に行ってこういう職に就きたい」という明確な目標はなかったんです。

── そこからお天気キャスターなったのは、どのような経緯で？

入江さん：他大学の学生と交流したいと思い、「コスモピア」という女子学生が起業した団体のメンバーになったんです。知識のある学生コミュニケーターをさまざまな場所に派遣する集団で、当時は珍しさもあってマスコミに取り上げられ、話題になりました。その流れで、フジテレビから「お天気キャスターのオーディションを受けませんか」と打診があって。数人でオーディションを受けたところ、たまたま私が選ばれました。

アナウンサーの故・逸見政孝さんにごあいさつに伺ったら、「テレビに出るということは遊びではないんだからね」という厳しい言葉をかけられた思い出があります。当時はまだ、女子大生がお天気コーナーを任されることなんてなかった時代。特にプロのアナウンサーから見たら、いきなり素人に天気の原稿を読ませるなんてさぞ不安だったでしょう。

── そのお仕事がきっかけで、のちに夫となる入江敏彦さんと出会われたのですね。

入江さん：そうです。現・神奈川県知事の黒岩祐治さん（元フジテレビキャスター）が世話好きな方で、報道記者とお天気キャスターを集めて会食を開いてくれて。そこで、当時報道記者1年目だった夫と知り合いました。夫の一生懸命な人柄にひかれて、大学卒業前に婚約しました。卒業式には大きなバラの花束を持って迎えに来てくれて。当時はそういった華やかなことが好まれる時代だったのもありますが、やっぱりうれしかったですね。

新進気鋭の報道記者として頭角を現していた夫・入江敏彦さん

── 素敵なエピソードですね。卒業後は就職されたのですか？

入江さん：お天気キャスターの仕事の合間に就活はしていて、興味があった出版社やアナウンサー採用試験を受けたんです。でも、アナウンサーの最終面接で「入社してどんなことがしたいか」と聞かれて「アフリカで取材がしたいです」と答えたら、「お風呂に入れないし、メイクもできない環境でも大丈夫？」と返され、言葉に詰まってしまって…力及ばずという感じでした。

卒業と同時に結婚し、シンクタンクでしばらく働きましたが、長男の妊娠を機に退職し、専業主婦になりました。当時、夫はいつも忙しく、会社からポケベルで呼び出されたらすぐに出社、という状況でした。でも本人が「報道記者をやりたい」と強く願っていたことはわかっていたので。こういう仕事の人と結婚したのだからと、忙しいのは覚悟していました。だからこそ、テレビの画面越しに彼が取材しているのを観られることが喜びだったんです。その頑張りが認められたようで、夫は希望していたカイロ支局への赴任が決まりました。

特派員の夫に帯同しカイロに移住

── スマホもインターネットも普及していない時代で、情報が少なく、不安だったのではないでしょうか。会社から打診されたとき、家族で話し合いの時間は設けたのですか？

入江さん：海外赴任は本人が希望を出していたので、夫は「絶対に行きたい」という感じでした。20代後半という若さで特派員として派遣される前例はなかったものの、彼の熱意によって決まったようです。私としてはもちろん「おめでとう」という気持ちだったけれど、2歳前の長男を連れて海外に移住するのは大変だろうなという心配がありました。日本からいろいろなものを買い込んでいったことを思い出します。でも、ふたりともまだ若かったので、「ふたりなら何だってできる」という気持ちでしたね。

── 実際のところ、海外生活に不便を感じませんでしたか？

入江さん：当時はパソコンはあったのですが、携帯電話も衛星電話と呼ばれる大きな電話しかなくて。カイロから日本は簡単に帰国できる距離ではなかったですし、心細さはありました。治安の問題もあるので、日本人が多い地域に住んで「日本人会」というコミュニティに参加して。そこで知りあった日本人のご家族とホームパーティーを開いたり、日本の食材を分けていただいたりと、ずいぶん助けていただきました。

でも、カイロでの子育てはやっぱり大変でした。ベビーカーは車輪が砂に埋まって進まないこともしょっちゅうで。夫はアフリカへ取材に出かけたりと忙しく不在がちで、いつもひとりだったので、「こんなはずじゃなかったのに」と思うことも。最初のころは特に寂しくて、ナイル川のほとりでよく泣いていました。

── それは大変でしたね…。移住した当初、任期などは聞いていたのですか。

入江さん：最初は3年ほどと言われていましたが、実際は3年を超えていました。長男が4歳のころ、2人目の妊娠がわかって。カイロの病院は衛生面が心配だったので、イスラエルのエルサレムで出産することになったんです。

── 慣れない海外での出産は想像以上に大変だと思います。帰国して出産することは考えなかったのですか。

入江さん：カイロでの生活はたしかに大変でしたが、新しい環境に慣れるのはわりと早いほうだったし、夫と一緒にいればどんなことがあっても大丈夫だろうと思っていました。エルサレムには素晴らしいホテルがありましたし、現地の病院では、当時はまだ珍しかったLDR（Labor・Delivery・Recovery）という、入院している部屋から分娩室に移動せずに出産できるシステムが導入されていて、むしろ日本より先進的でした。取材のため、夫がしばらくエルサレムに滞在していたことも心強かったです。

── 言語面では、どのようにコミュニケーションをとっていましたか？

入江さん：日本人やイギリス人が多い地域だったので、英語が通じたのはありがたかったです。長男はインターナショナルスクールに通っていたので、今でも発音がいいんですよ。その影響もあってか、長男は現在、大学で教鞭を執り、英語を使って教えています。

最愛の夫が事故死「泣くのはひとりのときだけ」と決め

── 家族でカイロで生活するなか、1994年に旦那さんが小型飛行機墜落事故に遭われました。

入江さん：彼はいつもどおり「取材に行ってくるよ」と言って、出かけていきました。次に会ったときには、真っ黒に焼け焦げた遺体となっていて…。損傷が激しく、ススで誰かもわからないほどでした。亡くなったこともつらかったですが、最期に彼の遺体をなでることすらできなかったのが心残りでした。その後もずっと、今でも引きずっています。

── お話を聞いているだけで、おつらかっただろうと想像します。

入江さん：彼はすごく生命力にあふれる人で、周りからも愛されていました。こんなに早くいなくなるとは思ってもいませんでした。何があっても生き残れるようなバイタリティがある人だと感じていましたから。

夫が事故にあったのは、1994年12月6日。ちょうどクリスマスシーズンで、義兄が仕事でフランスに滞在していて「今年のクリスマスはみんなでパリで過ごそう」と約束していましたが、叶いませんでした。夫が亡くなった当時のことはほとんど覚えていません。1年間くらい、自分がどうやって過ごしていたのか時系列で思い出せないんです。

── それほど悲しみに暮れるなか、おひとりでお子さんたちを育てていらしたのですね。

入江さん：年が明けた春から、長男が日本の私立小学校に入学するのは決まっていたので、その前に帰国しました。4年近くカイロにいたので、自分の大学時代の友人などとは疎遠になっていたし、夫ももういない。人に話したくてもこれほど重い内容ですから、理解してもらうのは難しいだろうとあきらめていましたし、ひとりでやっていくしかないと覚悟していました。

当時、長男が6歳で、次男は11か月。時間が経つにつれ、悲しみが増していきましたが、「子どもだけはきちんと育てなければ」という気持ちだけで生きていた気がします。息子たちが成長して世に出るまで、私はリリーフ投手として頑張ろう、と強く思いました。泣くのもひとりのときだけ。息子たちの前では明るく元気な母親でいよう、と心に誓いました。

…

最愛の夫を突然、事故で亡くし、茫然自失の日々を過ごしていた入江さんでしたが、6歳と11か月になる幼子たちのために、子どもの前で泣くのはやめよう、子どもたちを立派に育てることだけ考えようと決意します。実家に戻ることもできたものの、入江さんが選んだのは古巣のフジテレビで働く道。働きぶりが認められ、契約社員から正社員となり、管理職まで務めました。新しい家族を模索した時期もありましたが、結局シングルマザーに戻った入江さん。息子たちが独立するまで、家族3人で手を携えながら幸せに暮らしたそうです。

取材・文／池守りぜね 写真提供／入江のぶこ