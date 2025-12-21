豪はなぜ手放す？ 戦闘ヘリ「タイガー」2025年12月3日、オーストラリアの公共メディアABCは、オーストラリア政府が、同国陸軍からの退役を予定しているタイガーARH戦闘ヘリコプターのウクライナへの供与を検討していると報じました。【見た目は超絶カッコイイのに…！】オーストラリア陸軍が運用するタイガーARHを写真で（画像）タイガー（ティーガー）は、1980年代から90年代にかけてフランスとドイツ（計画開始当時は西ドイ