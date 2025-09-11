¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¡È²ø¤·¤¤Æ°¤¡É¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡×¡¡µå³¦OB¤¬ÃíÌÜ¡Ä¾ðÊóÅÁÃ£¡Ö¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡È²ø¤·¤¤Æ°¤¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹-¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬¡È´ñÌ¯¤ÊÆ°¤¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡¢Åê¼ê¤¬Åêµå¤¹¤ëÁ°¤Î¥ê¡¼¥É»þÅÀ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJM Baseball¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜ¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º»á¤Ï¡ÖÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»î¹ç¸å¤Ë¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤òÎ®¤·¡Ö¤¢¤¢¡£Èà¤é¤ÏÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¡Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸ø¤Î¾ì¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥é¥¤¥¹¤ËÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡È¥µ¥¤¥óÅð¤ß¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤ÏÌµ¿ô¤Î³ÑÅÙ¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ³ÆµåÃÄºÇÄã¤Ç¤â¿ô¿Í¤Ï¡¢±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤·¤ÆÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÊÂÇ¼Ô¤Ë¡ËÅÁÃ£¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡Ê¥µ¥¤¥óÅÁÃ£¤Ë¡Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÉÔÀµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤ÎÊÊ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÅê¼ê¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£ÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤ò¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤Ï¡Ö¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤¬ÊóÉü»àµå¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÃæ¤Ë¡Ê¥µ¥¤¥óÅÁÃ£¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ë²ò·èºö¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢Åö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¨¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é2ÅÙ¤È¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¿ô¿Í¤¬±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢Åê¼ê¤ÎÊÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤À¤Ã¤¿¤é¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Æ¬¤ò»È¤¨¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¶î¤±°ú¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë