9月11日、がんで4月から芸能活動を休止している、とんねるずの石橋貴明の最新の姿が報じられ、ファンから心配の声があがっている。

「11日、『女性セブンプラス』ならびに『女性セブン』が報じたものです。2025年4月、食道がんの手術・治療のため芸能活動休止を発表した石橋さんでしたが、咽頭がんの併発もわかり、抗がん剤投与と食道切除手術に踏み切りました。抗がん剤の副作用は想像以上につらかったようで、吐き気や体のしびれに苦しみ、一時は何も食べられない状態になったそうです」（医療ジャーナリスト）

食道がんによる食道切除後は、食事がとれず、やせてしまうのは当然だ。しかし前出の医療ジャーナリストは、石橋が外出している様子から「一定の体力は保持していると推測される」と語る。

「がんが発覚する直前に出演していたYouTubeでも、少しほっそりした印象でした。つまり、やせた状態から闘病がスタートしたともいえます」（同）

また、繰り返される入退院の中で、石橋は治療の方針を転換したとも報じられた。それが、2度めの抗がん剤治療の拒否だというのだ。

「抗がん剤治療の拒否は、患者にとって非常に重い決断です。今後、どういう経過をたどるのか分かりませんが、現時点では緩和ケアへの転換を意味します。ただこれは決して“逃げ”ではありません。QOL（生活の質）を優先させ、日々をよりよく過ごすための積極的な選択です」（同前）

そんな石橋には、ファンの前に一刻も早く立ちたいという思いがあるという。芸能プロ関係者が語る。

「フジテレビなどが設置した第三者委員会報告書で明らかになった『下半身露出事件』により、石橋さんの好感度は下がり、テレビから敬遠されています。『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）の夏の放送も、石橋さんの病状を理由に見送られましたが、この問題の影響もあったとの見方が強いです。また、正月恒例の『夢対決とんねるずのスポーツ王は俺だ!!』（テレビ朝日系）の行方も気になるところです。

一方、とんねるずは2024年11月、29年ぶりのライブを日本武道館で開催し、チケットは即ソールドアウト、大盛況という結果になりました。石橋さんはそんな、自分たちを純粋に応援してくれるファンの前に、一度でも姿を見せたいのではないでしょうか」

ファンを「ワンフー」と呼び、愛してきた石橋。今後の決断に注目が集まっている。