デジタルアスリート株式会社のプロ集団が語る【業務効率化の最適解】WEB広告代理が実践するAIツール活用事例を大公開！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『【業務効率化の最適解】WEB広告代理が実践するAIツール活用事例を大公開！』で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の運用メンバーである、百里香さん、康太さん、武彦さん、百華さんが、最新のAIツールを使った広告業務の効率化術について率直な見解を語った。動画では「AIでどんな業務が“激変”したのか？」「どこまでAIを信じるのか？」など、現場の生の声が次々と明かされている。
まず百里香さんは、ランディングページのライティング担当として「私はゼロイチで筆が止まってしまうことがなくなった」とAI活用の効果を強調。「キャッチコピーの量産や、悩んだ時の表現提案にChatGPTを活用している」「ただ“誰に何を言うか”の軸がぶれなければ、表現のバリエーションはAIに任せ、人間はより本質的な部分を考えるべき」と、AIと人間の役割分担について独自の視点を披露した。
康太さんや武彦さんも「ChatGPTやFelo、TaskHub、Napkin AIなど用途ごとに使い分けている」と説明。康太さんは「AIのアイデア出しや業界リサーチは手軽でスピーディーだが、必ず自分の視点で精査してベストを選ぶ」と、“全部鵜呑みにしない”姿勢を徹底。「ツール単体ではなく、必要に応じて最適なAIや機能を組み合わせることで、作業効率やアウトプット品質が劇的に向上する」と語った。
武彦さんは営業・提案業務でAIを“相棒”化。「一つの提案資料作成が2～3時間から1時間以内に短縮でき、結果的に月間受注件数も3倍に跳ね上がった」と明かした。「重要なのはAIの情報にプラスして自分なりのノウハウやお客様の特性をかけ合わせること。『情報を鵜呑みにしない』は鉄則」と営業現場ならではの注意点も紹介している。
新卒1年目の百華さんも「Feloによる業界分析や競合リサーチが、従来の1/4の時間でできるようになった」「定時退社が実現できている」と驚きの成果を告白。「AIは資料作成やリサーチなど、運用以外の作業の時短目的で重宝。検証や本筋の仕事に集中できるのが最大のメリット」と、自身の業務スタイル定着にAIが不可欠だとした。
一方で、全員が口を揃えて「AIの出力はあくまで叩き台。特にChatGPTは“嘘の情報”が含まれることもあるため、ファクトチェックは必須」「AI提案書をそのまま提出＝邪道！自分の現場目線を必ず加えることが必要」と、AI時代ならではの注意点も強調している。
最後は「AIは“相棒”感覚で使い倒すのがデジアス流！」（武彦さん）、「AIで効率化した分、提案や顧客接点の数を増やし実績アップに直結している」（百里香さん）と、それぞれの成功体験と今後の課題をまとめ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします