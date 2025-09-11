町田、財政難の豪州クラブから34歳DF今井智基の獲得を発表「全力を尽くします」
FC町田ゼルビアは11日、ウェスタン・ユナイテッド（オーストラリア）からDF今井智基が完全移籍加入することを発表した。
現在34歳の今井は大宮アルディージャユース、中央大学を経て2013年に大宮へ加入した。その後は柏レイソルや松本山雅FCでのプレーを経て、2020年2月からウェスタン・ユナイテッドに所属。公式戦通算141試合に出場していたが、同クラブは財政危機によって2025−26シーズンのAリーグ・メンへの参加が認められず、今夏にフリーとなっていた。
町田に加入することが決定した今井は同クラブ公式サイトで「このたび、FC町田ゼルビアに加入することになりました今井智基です。オーストラリアのWestern Unitedでの貴重な経験を活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。FC町田ゼルビアのファン・サポーターの皆さまと共に戦えることを心から楽しみにしています。応援よろしくお願いいたします」とコメントを発表している。
