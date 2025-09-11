紀ノ国屋『ハロウィンスイーツコレクション2025』、おばけのチャーム付きミニバッグや箱入りクッキーなど発売
紀ノ国屋は、『ハロウィンスイーツコレクション2025』として、9月10日から数量限定のハロウィンスイーツを各店舗で販売している。オンラインストアでは、9月9日から先行販売している。〈クッキーとバウムクーヘンが入ったスイーツバッグ〉
「ハロウィンスイーツバッグ」は、全4種のハロウィン柄バッグ(ジャック/ハッピーハロウィン/ハロウィンナイト/ハロウィンキャッツ)に、2種のクッキーとバウムクーヘンを入れた焼菓子セット。かぼちゃ風味の型抜きクッキーは、かぼちゃの目の部分が「Kマーク」になっている。
◆「ハロウィンスイーツバッグ ジャック/ハッピーハロウィン/ハロウィンナイト/ハロウィンキャッツ」
価格:各税込1,674円
内容:かぼちゃのクッキー5枚、アイスボックスクッキー2枚、バウムクーヘン(パンプキン･チョコ)
巾着のサイズ:約縦20cm×横18cm×マチ6cm(取っ手部分含む)
※バッグの柄は店舗ごとに異なる。公式オンラインストアでは、ハロウィンナイト･ハロウィンキャッツのバッグの柄のみ販売している。〈チャーム付きのミニスイーツバッグも〉
「ハロウィンミニスイーツバッグ」は、3種のカラーのミニバッグにそれぞれ、ジャック･オ･ランタン/おばけ/黒猫のチャームを付けた。味の異なる全3種のクッキーは、いずれも少し厚めの生地で、サクッとした歯ごたえが楽しめる。
◆「ハロウィンミニスイーツバッグ ジャック･オ･ランタン/おばけ/黒猫」
価格:各税込788円
内容:おばけクッキー1個、黒猫クッキー1個、スペシャルパンプキンクッキー6個
ミニバッグのサイズ:約縦7cm×横8cm×マチ5.5cm
全3種の型抜きクッキーをラインアップしている。
◆「ジャック･オ･ランタンクッキー 5枚入」
価格:税込518円
紀ノ国屋「ジャック･オ･ランタンクッキー」
◆「コウモリクッキー 8枚入」
価格:税込518円
◆「ハッピーハロウィンクッキーアソート 20枚入」
価格:税込864円
魔女の帽子(紫芋)、星(プレーン)、かぼちゃの3種のクッキーを詰め合わせた。
また、猫型の保冷巾着と自家製クッキーをセットにした「紀ノ国屋 猫保冷巾着クッキーセット」を、オンラインストア限定で販売している。保冷巾着は、弁当箱や小物が入るサイズ。付属のリボンはクリップ型になっているため、巾着のチャームとしても、取り外して髪留めにも使える。
◆「猫保冷巾着クッキーセット ジャック･オ･ランタンクッキー/コウモリクッキー」
価格:各税込2,800円
内容量:保冷巾着 ハロウィン、ジャック･オ･ランタンクッキー5枚またはコウモリクッキー8枚
ミニバッグのサイズ:約縦19cm×横28cm×マチ12cm
素材:ポリエステル(本体)、ステンレス･ナイロン･ポリエステル(リボン)
紀ノ国屋「猫保冷巾着クッキーセット(ジャック･オ･ランタンクッキー)」
◆「猫保冷巾着クッキーセット ハッピーハロウィンクッキーアソート」
価格:税込2,900円
内容量:保冷巾着 ハロウィン、ハッピーハロウィンクッキーアソート(20枚)
ミニバッグのサイズ:約縦19cm×横28cm×マチ12cm
素材:ポリエステル(本体)、ステンレス･ナイロン･ポリエステル(リボン)
紀ノ国屋「猫保冷巾着クッキーセット(ハッピーハロウィンクッキーアソート)」