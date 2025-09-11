紀ノ国屋『ハロウィンスイーツコレクション2025』、おばけのチャーム付きミニバッグや箱入りクッキーなど発売

紀ノ国屋は、『ハロウィンスイーツコレクション2025』として、9月10日から数量限定のハロウィンスイーツを各店舗で販売している。オンラインストアでは、9月9日から先行販売している。

「ハロウィンスイーツバッグ」は、全4種のハロウィン柄バッグ(ジャック/ハッピーハロウィン/ハロウィンナイト/ハロウィンキャッツ)に、2種のクッキーとバウムクーヘンを入れた焼菓子セット。かぼちゃ風味の型抜きクッキーは、かぼちゃの目の部分が「Kマーク」になっている。

◆「ハロウィンスイーツバッグ ジャック/ハッピーハロウィン/ハロウィンナイト/ハロウィンキャッツ」

価格:各税込1,674円

内容:かぼちゃのクッキー5枚、アイスボックスクッキー2枚、バウムクーヘン(パンプキン･チョコ)

巾着のサイズ:約縦20cm×横18cm×マチ6cm(取っ手部分含む)

紀ノ国屋「ハロウィンスイーツバッグ」各種

※バッグの柄は店舗ごとに異なる。公式オンラインストアでは、ハロウィンナイト･ハロウィンキャッツのバッグの柄のみ販売している。

「ハロウィンミニスイーツバッグ」は、3種のカラーのミニバッグにそれぞれ、ジャック･オ･ランタン/おばけ/黒猫のチャームを付けた。味の異なる全3種のクッキーは、いずれも少し厚めの生地で、サクッとした歯ごたえが楽しめる。

◆「ハロウィンミニスイーツバッグ ジャック･オ･ランタン/おばけ/黒猫」

価格:各税込788円

内容:おばけクッキー1個、黒猫クッキー1個、スペシャルパンプキンクッキー6個

ミニバッグのサイズ:約縦7cm×横8cm×マチ5.5cm

紀ノ国屋「ハロウィンミニスイーツバッグ」各種

全3種の型抜きクッキーをラインアップしている。

◆「ジャック･オ･ランタンクッキー 5枚入」

価格:税込518円

紀ノ国屋「ジャック･オ･ランタンクッキー」

◆「コウモリクッキー 8枚入」

価格:税込518円

紀ノ国屋「コウモリクッキー」

◆「ハッピーハロウィンクッキーアソート 20枚入」

価格:税込864円

魔女の帽子(紫芋)、星(プレーン)、かぼちゃの3種のクッキーを詰め合わせた。

紀ノ国屋「ハッピーハロウィンクッキーアソート」

〈オンラインストア限定の猫保冷巾着クッキーセット〉

また、猫型の保冷巾着と自家製クッキーをセットにした「紀ノ国屋 猫保冷巾着クッキーセット」を、オンラインストア限定で販売している。保冷巾着は、弁当箱や小物が入るサイズ。付属のリボンはクリップ型になっているため、巾着のチャームとしても、取り外して髪留めにも使える。

◆「猫保冷巾着クッキーセット ジャック･オ･ランタンクッキー/コウモリクッキー」

価格:各税込2,800円

内容量:保冷巾着 ハロウィン、ジャック･オ･ランタンクッキー5枚またはコウモリクッキー8枚

ミニバッグのサイズ:約縦19cm×横28cm×マチ12cm

素材:ポリエステル(本体)、ステンレス･ナイロン･ポリエステル(リボン)

紀ノ国屋「猫保冷巾着クッキーセット(ジャック･オ･ランタンクッキー)」

紀ノ国屋「猫保冷巾着クッキーセット(コウモリクッキー)」

◆「猫保冷巾着クッキーセット ハッピーハロウィンクッキーアソート」

価格:税込2,900円

内容量:保冷巾着 ハロウィン、ハッピーハロウィンクッキーアソート(20枚)

ミニバッグのサイズ:約縦19cm×横28cm×マチ12cm

素材:ポリエステル(本体)、ステンレス･ナイロン･ポリエステル(リボン)

紀ノ国屋「猫保冷巾着クッキーセット(ハッピーハロウィンクッキーアソート)」

■紀ノ国屋公式ホームページ