タレントの上沼恵美子（70）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。過去に不倫をしていると気が付いた芸能人の話を振り返った。

この日は週刊誌などが報道した「長渕剛の別居報道」について番組でトーク。そこで上沼は「私ね、昔、女3人でレギュラーを持っている番組があったの」と回想した。

その際のことで「プロデューサーのある方と女のレギュラーの1人が男女関係になったの、すぐに分かった」と告白。理由を聞かれると「打ち合わせの時に分かった」と話した。

雰囲気ではなく、証拠があるとして例に挙げたのがタバコ。「女性タレントのポーチをスタッフがパッと取って、ファスナー開けて、中からタバコを出して吸ったの。女の人のタバコを吸っているわけ。それで知らん顔して、ポンと置いていったので“おい、おい”」と目が点になったといい、「これは男と女になったな！」と直感的に気が付いたという。

誰なのかは明かさなかったが、上沼は「絶対にそうよ。あれは無意識なの」と話すと、興味津々だったダレノガレ明美も「すごい！」と名解説に納得。上沼は「そういうことが自然と出ちゃうんですよ。明美ちゃん、気をつけなさい」と話していた。