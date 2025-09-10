１０日の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、韓国・ソウルにオープンした高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のレストランについて取り上げた。

名前は「ル・カフェ・ルイ・ヴィトン」。豪華な店内の様子が紹介されると、司会の宮根誠司アナは「これレストランなの？！」と仰天した。

番組では、先月１８日から予約受け付けを開始したが、今月中旬まで昼食・夕食の時間帯はほぼ満席状態と説明。食器、小物、料理やドリンクまでヴィトンのデザインが使用されているとした。

さらに「話題沸騰」なメニューとして、１皿３個で約５１００円の「ビーフ餃子（ギョーザ）」を紹介。ギョーザのあんを包む皮には、モノグラムのデザインが入っている。スタジオの宮根アナらは「ホントだ！」「いや〜こんな」「混乱してる」「なんでギョーザなんだろ？」「ヴィトンを食べる」と騒然となった。

番組ではレストランを訪れた韓国人女性の声も紹介。２人で「ビーフ餃子」など８品を注文し、会計は約２万９０００円だったが、満足度は高かったという。

宮根アナは「１回ものの試しで行ってみたい、誰かのおごりで」と話し、「これを見て、韓国行ったらここに行こうという日本人の方、多いかもしれないですよ」と語った。