サッカー日本代表・三笘薫の2023年に発売された『VISION 夢を叶える逆算思考』の文庫本が9月10日から双葉社より発売される。

世界最高峰のプレミアリーグで歴史を塗り替え続ける、サッカー日本代表・三笘薫。スペイン代表戦での決勝ゴールをアシスト演出した“三笘の1ミリ”は世界的に話題を呼んだ。『VISION 夢を叶える逆算思考』ではサッカーとの出会いから、ジュニアユース・ユース時代、筑波大学時代、川崎フロンターレ時代、ベルギーリーグ・サン＝ジロワーズ時代、そして現在の世界最高峰のプレミアリーグ・ブライトンで日本人最多ゴールを記録した現在に至るまでのキャリア全秘話が初めて明かされる。

三笘を形作った夢を実現させるための「ブレない考え方」や「逆算思考」「ドリブル練習法」「食事メニュー」「メンタル法」などの120項目が語られている。ワールドカップ・カタール大会「日本代表」の激闘の裏で、三笘選手による“三笘の1ミリ”がなぜ生まれたのか？同選手はこのプレーにより多くの日本人たちに何を伝えたかったのか。森保監督との涙で語り合った抱擁秘話や、決勝戦で観たアルゼンチン代表のメッシ選手やフランス代表のエムバペ選手のドリブル分析、日本サッカーがワールドカップでベスト8以上を目指すための「個」のサッカー論、そして自らの「大きな夢」も明かしている。

巻頭には世界を驚かせた“三笘の1ミリ”の決定的な写真や、「日本代表」「川崎フロンターレ」「サン＝ジロワーズ（ベルギーリーグ）」の「秘蔵写真」、そして、「ブライトン（プレミアリーグ）」で日本人最多ゴールを記録した歴史的なシュートの「決定的瞬間写真」もカラーページで収録されている。

■三笘薫 コメントなぜ大学卒業後から、日本代表や世界でプレーできる選手になったのか。サッカーのお話だけでなく、人生を変えるための“あきらめない力”や、日本人が世界で活躍するための“仕掛ける力”の大切さなどについても書かせていただいています。子供たち、サッカー選手全世代、指導者、ご父兄、ビジネスマンの方々まで、幅広い方々にお読みいただき、僕の人生が少しでも何かの学びになりましたら幸いです。

■章立てプロローグ プロサッカー選手を目指す子供たちに伝えたい3つのこと第1章 サッカーとの出会い～三笘薫を作った少年時代の「ドリブル基礎練習法」「三笘家の教育」「食事」～第2章 川崎フロンターレ「ジュニア」・「ユース」～プロを目指すための「利き足練習法」「目標シート」「1試合に集中するメンタル」～第3章 筑波大学～「プロに行かずに実現した肉体改造法」「三笘ドリブルという武器と型」「世界に最速で行くための伸ばし方」～第4章 Ｊリーグ 川崎フロンターレ～「得点力を伸ばした頭を使うコンビネーションの考え」「もう一つの武器・アウトサイドパス」「強者のメンタリティ」～第5章 日本代表～「ワールドカップ激闘の裏」と「個のボールを握るサッカー」、三笘の1ミリを生んだ「ゲームを読む力」、多くの人に伝えたい「あきらめない力」～第6章 ベルギーリーグ ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズ～“世界基準”のサッカーに勝つ「エゴの活かし方」「上昇志向メンタル」「背負うドリブル技術」～第7章 プレミアリーグ ブライトン～「ゴールの軸と新しい型」「ドリブル」「自由自在のプレー比率」～第8章 僕を作るメソッド～「逆算思考法」「フィジカル・トレーニング法」「食事メニュー」「メンタル」「睡眠」「走り」～ エピローグ ミスを恐れず仕掛ける――2026年ワールドカップに向けて

