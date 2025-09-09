Mardelasが、バンド10周年を記念したベストアルバム『Brand New Best 2025』のジャケット写真とアルバム詳細を公開。あわせて、インストアイベント『トーク＆CDサイン会』を10月12日にタワーレコード池袋店、11月28日にJoshin 日本橋店にて開催する。

ジャケットはMardelasのイメージカラーの紫に10周年を象徴するモチーフが散りばめられたデザインに。また収録楽曲は、10年間の活動を象徴する楽曲を現メンバーでリレコーディング、リミックスし、アレンジも一新。パワーアップしたニューバージョンとして収録する。同作品には、自らの軌跡を振り返りながらも未来に向けて歩むバンドの強い意志が込められている。

また、同作品の発売を記念した『トーク＆CDサイン会』のCDサイン会は、ベストアルバムに直筆サインを受け取ることができるイベントに。さらに対象店舗で同作品を購入すると、先着でステッカーシートを受け取ることができる。

（文＝リアルサウンド編集部）