モデルで女優の三吉彩花（29）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズで「東京ガールズコレクション」は「最後の出演」であることを明言した。



移動中とみられる自身の画像を掲載し「今回はTGC20周年ということもあり わたくし最後の出演となります」とコメントした。さらに「何度もチームで話し合い前向きに進むための決断です！！今日は会場に来てくださる皆様も 配信を見てくださる皆様も是非楽しんでくださいね～ 私もこの景色を目に焼き付けるぞ～！！」と決意を示した。



この日は、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025AUTUMN/WINTER」に出演。中条あやみ（28）、池田エライザ（29）とともに同級生3人でランウェーのトップバッターとして登場し、会場を沸かせた。



またTGCの公式インスタグラムは20周年を記念し「MY BEST TGC」と題して出演者の画像を投稿。三吉は「2019S/S」「2023A/W」「KUMAMOTO2024」の画像が公開された。



