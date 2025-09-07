目に見えないけど、大事なアプデ。

…になるといいね！ なまだ期待感の話。それでも、やっぱ期待したくなる話があります。

台湾の調査会社TrendForceのレポートによると、iPhone 17シリーズでは一部モデルを除いて、12GBのRAMが搭載されるとのこと。

iPhone 16シリーズでは、前モデルでRAM容量は8GBだったので、これは良いアップデートですね！ RAMが増えれば、複数アプリを使った動作もキビキビになりますし、AI機能やゲーム、動画編集もより快適になる可能性あり。RAMなんてなんぼあってもいいですからね。

ただ、この中に仲間外れがいる…

「一部モデルを除いて」

はい、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、すべてのモデルが12GBになるわけではないらしいのです。仲間はずれになりそうなのは…iPhone 17。

iPhone 178GB iPhone 17 Air12GB iPhone 17 Pro12GB iPhone 17 Pro Max12GB

といったように、他のモデルがRAM12GBなのに対して、無印のiPhone 17だけは昨年同様の8GB据え置きになると報じられています…。

ま、ま、ま！ まだ噂の段階なので真実はわかりませんが、どうしてもRAM容量を確保したいなら、iPhone 17 Air以上を狙う必要がありそうですね。

その辺も注目しつつ、これまでの噂まとめ。そしてもうまもなくなアップルのイベントをお楽しみに！

Source: MacRumors, TrendForce