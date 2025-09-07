日本代表、メキシコ戦のスタメン発表！ 主将の遠藤航や久保建英らを擁し、アメリカ遠征初陣へ
国際親善試合
会場：オークランド・コロシアム（アメリカ）／9月7日（日）11時00分キックオフ※日本時間
国際親善試合のメキシコ代表戦に臨む、日本代表のスターティングメンバーが発表された。
FIFAワールドカップ26アジア最終予選を終えた日本代表は、来年に控えたワールドカップ本大会を見据えるフェーズに突入。8大会連続8度目の参戦となる本大会に向け、今回の9月シリーズでは、FIFAワールドカップ26共催国の1つであるアメリカ合衆国の地で“再始動”する。
布陣はアジア予選でも重宝されてきた攻撃的な「3−4−2−1」のシステム。GKは鈴木彩艶、最終ラインは右からDF板倉滉、DF渡辺剛、DF瀬古歩夢の3枚で構成され、WBは右がMF堂安律、左がMF三笘薫。中盤のセンターではキャプテンのMF遠藤航とMF鎌田大地がコンビを組み、MF久保建英、MF南野拓実が2シャドー。最前線にはFW上田綺世が入った。
試合はこのあと、日本時間で11時00分キックオフ予定。試合の模様はNHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信されるほか、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信も行われる。
日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。
◼︎日本代表 スターティングメンバー
予想フォーメーション：3−4−2−1
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
3 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
▼MF
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）＜cap.＞
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
▼FW
9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
◻︎日本代表 控えメンバー
▽GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
5 長友佑都（FC東京）
25 荒木隼人（サンフレッチェ広島）
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
16 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
▽MF／FW
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
19 小川航基（NEC／オランダ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
18 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
24 細谷真大（柏レイソル）
26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
13 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
17 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）