動画『笑顔が素敵なビジネスマンにインタビュー』では、人材会社の役員を務める30歳のビジネスマン・役員さんが登場。現在の職歴や年収、そしてリアルな貯金額について赤裸々に語った。



役員さんは「今年30歳の年で、人材会社の役員をやってます」と自己紹介。高卒で消防士からキャリアをスタートし、その後、完全部合制の営業会社『ビーツ』へ転職した異色の履歴を明かした。「最初は全く売れなかったんです。4ヶ月目のお給料が4万円ぐらいで」と苦い下積み時代を振り返る一方、「このおもつ山道の通りで1日15時間とか。道でお客様作って、400人ぐらいまで担当させていただいて」と地道な努力が実を結び、活躍の場を広げてきた。



現在は株式会社トレックスで役員を務めており、役員報酬は「年収でいくと240万ぐらい」と告白。激務についても「朝5時ぐらいからオフィスで働いて、家着くのは9時半ぐらい」と語り、その過酷な生活ぶりがうかがえる。



やりがいについては「転職のご支援のお仕事をさせていただいているので、人生変わったって言ってくれるのはめちゃくちゃ嬉しいなと」と、支援した人の人生が好転する瞬間に大きなモチベーションを感じていると真摯に語った。



肝心の貯金額については、「リアルにほぼなくて」と正直に告白。それでも「お金持ちになるって決めてるんで、今は掘って掘って掘って」と強い覚悟と前向きな姿勢を見せ、インタビューを締めくくった。