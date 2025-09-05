【発売即重版】待ってました！近くて遠い「中国」を素早く深く知れる最高の一冊

中国人の行動原理に着目した新著

本を書くことを生業にする人にとって、著書は「わが子」のようだという。たしかに我が身を顧みると、安産もあれば難産もあった。書き進めたものの、出版に至らない死産の涙も経験した。

産後も、すくすくとベストセラーに育つ子もあれば、不肖の子もいる。変わらないのは、親としてどの子も愛しいことだ。

だいぶ前置きが長くなってしまったが、この残暑の時節、37人目の子供を産み落とした。我ながら多産だが、赤子の名は『ほんとうの中国』（講談社現代新書）。「日本人が知らない思考と行動原理」との副題がついている。

この子は、現代新書の編集長と編集者のボヤキから授かった。

編集長「日本の学校に中国人が増えたりして、今後は中国人と付き合う社会になると思うが、彼らの世界観が分からない」

編集者「よく街で見かける中国人観光客って、なぜ声がデカいんですかね？」

中国ウォッチャーとして、こうした素朴な疑問に答えるべく綴ったのが本書である。

まず編集長の疑問「中国人の世界観」だが、「日本人の世界観」とはまるで違う。

私たちは普段、四方を海に囲まれた「島国的世界観」で物事を見ている。それに対し、中国人は「大陸的世界観」で見る。

両者の何が違うのかと言えば、「スケール感」と「リスク度」である。ごく単純化すれば、日本（人）は「スケールが小さくリスクが低い」。中国（人）は「スケールが大きくリスクが高い」。つまり、真逆だ。

日本は小さな列島で、しかも四方を海に囲まれて外敵に襲われにくいから、チマチマのほほんとした文化が醸成された。中世の平安文化から、最近のオタク文化までだ。

一方の中国は、日本の26倍もある大陸国家で、おまけに24時間365日、周囲のどこから襲われるか知れない。まことに油断も隙もない社会環境なわけで、そこから自己主張の強い「骨太の文化」が生まれた。

「声のデカさ」も自己主張のため

それが「声が大きい」ことにもつながっている。

第一に、繰り返しだが、大陸的な雄大な世界で生きている。第二に、強い自己主張が必要な社会に生きている。第三に、そのために幼少時から大声での朗読を教育されている。

第四に、中国語の発音が複雑なため、口を大きく開けて発音する。日本語は50音だが、中国語のピンインは405音もあり、それに四声（4通りの抑揚）が加わるから、計1620音！

そして第五に、一般に中国人は、日本人よりも周囲に対して無関心だ。

「誰もが周囲に無関心でも、社会は滞りなく回っていく」︱これは私が中国暮らしで得た「3大発見」の一つだった。ちなみに残り二つは、「言論の自由がなくても人は笑える」「米軍が駐留していなくても平和は保てる」。

というわけで、「中国あるある」満載の新著『ほんとうの中国』を、よろしくお願いいたします。

「週刊現代」2025年09月15日号より

