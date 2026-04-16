タレントの丸高愛実（35）が4月3日に自身のYouTube公式チャンネルに動画を投稿し、夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗（36）がメイクを解説する様子を公開した。約13分半の動画では、すっぴんの丸高がメイクを仕上げていく過程を、柿谷が実況風に見守っていく内容。夫婦ならではのやり取りと、元日本代表らしい視点が交差するユニークな一本となっている。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット