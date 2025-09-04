美容師さん（美容師）「つらい思い出は抹消、幸せが一番」インタビューで語るプロの思考
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「イケメン美容師にインタビュー」では、美容師さんが自身のキャリアやお金事情、仕事観について本音を語った。冒頭、「美しい生き物すぎて、お花と喋ってるのかなって」と印象的なやり取りから始まり、美容師を志した理由については「もともと美容が好きだったので、それに関われる職業がいいなと思って目指しました」と明かした。
お給料の質問には「平均が140。最高が170ぐらい」と具体的に回答。「話持ってませんか?」との問いかけには「持ってないです。大変失礼しました」とフランクに対応した。また、勤務先は「ディモアンドっていう美容師さん」と紹介した。
仕事でのつらい思い出については、「つらい思い出貯めないようにしてるんで、ちょっと消しちゃって。自動的に抹消するタイプ」と前向きな姿勢を強調。普段意識していることについては「なるべくお客様を第一に考えて、幸せにすることだけ意識はしてます」と仕事に対する真摯な思いを語った。
また、貯金額については「1000万。株とかいろいろやってて」と驚きの数字をさらりと明かす場面も。「お金は何に使うことが多いか」という問いには「料理とかするんで、スーパー行っていっぱい買う」と日常の一面ものぞかせた。
最後に、美容師を目指す後輩たちへ「最初はつらいこととか結構あると思うんですけど、絶対お互い幸せになれる職業だと思うので、ぜひ頑張ってください」とエールを送り、動画を締めくくった。
