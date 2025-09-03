ダンスミュージックフェスティバルに、1.2万人以上が参加！「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL」【大阪・関西万博】
2025年8月30日（土）、大阪・関西万博最大の会場となる「EXPOアリーナ」にて、「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL」を開催した。（主催：在大阪オランダ王国総領事館・株式会社MUSIC CIRCUS（NEXYZ.Group）後援：駐日オランダ王国大使館）
■万博唯一のダンスミュージックフェスティバルに、1.2万人以上が参加
本イベント開催にあたり、イベントプロデュース・ブランドコンサルティング事業を展開する株式会社ハイブリッドコンサルティング 代表取締役CEOの吉山勇樹氏がエグゼグティヴプロデューサーとして総合プロデュースを手掛けた。
この日大阪・関西万博としては過去最多来場者数を更新し、本イベントにも1.2万人以上の人々が来場して、大盛況のうちに終了した。
オランダ王国はダンスミュージック分野における産業やフェスティバル文化の発信地として、グローバルなカルチャーを牽引してきました。本万博でのオランダパビリオンのテーマだ。『コモングラウンド』（共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと）に基づき、本イベントでは、世界屈指のダンスミュージック大国・オランダと日本や開催地である大阪との共鳴、文化の融合を目指し、万博に訪れた世界中の参加者と共に多様性を受け入れ、共に未来を築くというコンセプトにて開催された。
当日は、オランダを代表するDJ／プロデューサー・MESTO、新進気鋭のMEROWに加え、国内からは YUUKI YOSHIYAMA、YAMATOMAYA など実力派アーティストが集結し、万博唯一のダンスミュージックフェスティバルにふさわしい圧巻のステージを創り上げた。会場を訪れた来場者は、国籍や世代の垣根を超えて一体となり、ダンスミュージックならではの世界観と、万博の場ならではの国際的な交流を体感した。
＜イベント実施概要＞
日時：2025年 8月30日（土） 17:30〜20:30
場所：大阪・関西万博会場内 EXPOアリーナ「Matsuri」
入場料：無料 （※大阪・関西万博への入場には別途チケット購入が必要）
出演：MESTO/MEROW/YUUKI YOSHIYAMA/YAMATOMAYA
主催：在大阪オランダ王国総領事館・株式会社MUSIC CIRCUS（NEXYZ.Group）
後援：駐日オランダ王国大使館
総合プロデュース：吉山 勇樹（株式会社ハイブリッドコンサルティング）
オフィシャルWEB： https://commongroundfes.com
オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/commongroundfes
■「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
■万博唯一のダンスミュージックフェスティバルに、1.2万人以上が参加
本イベント開催にあたり、イベントプロデュース・ブランドコンサルティング事業を展開する株式会社ハイブリッドコンサルティング 代表取締役CEOの吉山勇樹氏がエグゼグティヴプロデューサーとして総合プロデュースを手掛けた。
オランダ王国はダンスミュージック分野における産業やフェスティバル文化の発信地として、グローバルなカルチャーを牽引してきました。本万博でのオランダパビリオンのテーマだ。『コモングラウンド』（共に分かち合い、新しい価値を生み出すこと）に基づき、本イベントでは、世界屈指のダンスミュージック大国・オランダと日本や開催地である大阪との共鳴、文化の融合を目指し、万博に訪れた世界中の参加者と共に多様性を受け入れ、共に未来を築くというコンセプトにて開催された。
当日は、オランダを代表するDJ／プロデューサー・MESTO、新進気鋭のMEROWに加え、国内からは YUUKI YOSHIYAMA、YAMATOMAYA など実力派アーティストが集結し、万博唯一のダンスミュージックフェスティバルにふさわしい圧巻のステージを創り上げた。会場を訪れた来場者は、国籍や世代の垣根を超えて一体となり、ダンスミュージックならではの世界観と、万博の場ならではの国際的な交流を体感した。
＜イベント実施概要＞
日時：2025年 8月30日（土） 17:30〜20:30
場所：大阪・関西万博会場内 EXPOアリーナ「Matsuri」
入場料：無料 （※大阪・関西万博への入場には別途チケット購入が必要）
出演：MESTO/MEROW/YUUKI YOSHIYAMA/YAMATOMAYA
主催：在大阪オランダ王国総領事館・株式会社MUSIC CIRCUS（NEXYZ.Group）
後援：駐日オランダ王国大使館
総合プロデュース：吉山 勇樹（株式会社ハイブリッドコンサルティング）
オフィシャルWEB： https://commongroundfes.com
オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/commongroundfes
■「MUSIC CIRCUS Presents COMMON GROUND MUSIC FESTIVAL」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム