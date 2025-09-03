この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラー・作家Ryotaが警鐘「あなたが断ると相手が怒るのは“都合のいい人”だった証拠」心理学的視点で解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、カウンセラーで作家のRyotaさんが『【身近な悩み】都合のいい人にされているサイン7選／心理学でわかる「断れない人」の特徴を解説します』と題した動画を公開。“都合のいい人”として扱われてしまう人に共通するサインや、その背景にある人間関係の心理構造について詳しく語った。



動画冒頭、Ryotaさんは「一回都合のいい人認定されると、今後ずっと奪われるような人生になりますから」と警鐘を鳴らす。自分が雑に扱われていると悩む人に向けて、“搾取”から身を守る為の気づきを提案した。



まず挙げたのが「いつも頭数にされる」というサイン。飲み会や職場で“とりあえず呼ばれる”“断らないから使うだけ”といった態度を取られることに、「あの人を使っておけばいいじゃん、というような考え方で入れられる」と解説。さらに、お願いばかりされる、逆に自分からの頼みは断られるなどの“不公平な人間関係”も典型的な特徴だとし、「人間関係は与えるともらうのバランス」が重要であると強調する。



また、「感謝が雑」「自分だけが忙しい」「断れない人と思われている」「大変なことばかり任される」といった“都合のいい人扱い”となる6つのケースを例示。特にRyotaさんは、自身の工場勤務時代を振り返り、「下水に入るなど危険な仕事も押し付けられた」「それを危険と認識せず笑われた」と実体験で語り、“やるべきでないことにはしっかり断る必要がある”と訴えた。



終盤には「断ると大体、急にどうしたのって言ったり怒ってきたりする。でもそれこそまさに、あなたを都合のいい存在と思っていた証拠」と指摘。理不尽な反応こそ“便利扱い”の裏返しであると分析し、「感情的にならずに、論理的に考えて手放す関係も必要」とアドバイスした。



最後は「何でも引き受ければ自分が良くなるというものではなく、正しい評価を得ない限りは搾取されるだけ」ときっぱり述べ、「断ることで自分を守ることが大切。都合のいい人にされないために、今回のサインをぜひ覚えておいて」と呼びかけて動画を締めくくった。