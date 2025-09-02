パソコンおよびスマートフォンの周辺機器などを手がけるアイ・オー・データ機器（金沢市）は、4G/LTE対応の無線LANルーター「UD-LTA」を2025年9月上旬に発売する。

各社のSIMに対応

SIMスロットを搭載し、4G/LTE回線でのインターネット接続が可能。SIMを用意すれば、固定回線がない場所でも工事不要でインターネットが利用できる。

無線LANは「Wi-Fi 5（IEEE 802.11ac）」に準拠し、最大867Mbpsの高速通信を実現した。

WANポートとして切り替え可能なLANポートを装備し、固定回線での利用にも対応する。SIMと併用すれば、回線に障害が発生した際でも通信を継続可能だ。

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルと、それに準ずるMVNO（仮想移動体通信事業者）各社のSIMに対応。複数SIMの同時利用は不可となっている。

そのほか、来客用の無線LANネットワークを簡単に構築できる「ゲストネットワーク」、接続機器を特定可能な「MACアドレスフィルタリング」、指定した曜日や時間に自動で再起動を行う「スケジュール再起動」などの機能を備える。

価格はオープン。