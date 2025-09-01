ファミリーマート、「ポケモンGO」キャンペーンを9月2日より開始。「メガサーナイト」ゲットの可能性も「ファミペイ」による対象商品購入で「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券もらえる
ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「『ポケモンGO』キャンペーン」を9月2日から全国のファミリーマート約16,300店で実施する。
本キャンペーン期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で対象商品を購入すると、「ファミペイ」にスタンプが1つたまる。スタンプ3つと交換で、Android/iOS向け位置情報ゲームアプリ「Pokemon GO（ポケモンGO）」内のイベント「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得できる。
また、ゲーム内で使える道具（「プレミアムバトルパス」など）のセットが抽選で当たる。
「『ポケモンGO』キャンペーン」詳細
「『ポケモンGO』パートナーリサーチ」参加券が必ずもらえる！
【実施期間】
スタンプ付与期間：9月2日（火）～9月15日（月）
参加券受取・応募期間：9月2日（火）～9月19日（金）
【実施内容】
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で対象商品を購入すると、「ファミペイ」にスタンプが1つたまる。スタンプ3つと交換で、「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得できる。
また、スタンプ3つと交換で「ポケモンGO」ゲーム内で使える道具のセット（3種計8個）が抽選で当たるキャンペーンに応募できる。
【賞品】
必ずもらえる：スタンプ 3個コース「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券
※コードは9月2日(火)10時～引換可能になる。
抽選であたる：スタンプ 3個コース「ゲーム内で使える道具のセット」 1,000名
「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」で出会えるポケモンについて
「パートナーリサーチ」では、ゲーム内でのタスクをクリアする毎に、「ワンパチ」・「シュシュプ」・「フラベベ」などのポケモンをゲットすることができる。普段日本では出会うことができない「フラベベ（あかいはな）」・「フラベベ（きいろいはな）」と出会える可能性もある。タイムチャレンジを全てクリアすると「サーナイト」と出会うことができ、さらに「メガサーナイト」の進化に必要な「メガエナジー」200個をゲットできる。
「シュシュプ」・「フラベベ」・「サーナイト」は、運が良ければ色違いのポケモンをゲットできる可能性がある。【ゲーム内で使える道具セット】
プレミアムバトルパス5個
ポフィン2個
ふかそうち１個
※ファミペイは、一部店舗ではご利用できません。
※「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券は、1人につき、最大で1枚の参加券を取得できます。
※「ゲーム内で使える道具のセット」はスタンプがたまれば、何回でも応募できます。
※プロモーションコードの交換方法に関しましては、Niantic サポートにてご確認ください。
※「パートナーリサーチ」タスクのクリア期限は、2025年11月30日（日）です。
(C)2025 Niantic, Inc. (C)2025 Pokémon.
(C)1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。