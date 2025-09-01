【「ポケモンGO」キャンペーン】 9月2日より実施

ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「『ポケモンGO』キャンペーン」を9月2日から全国のファミリーマート約16,300店で実施する。

本キャンペーン期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で対象商品を購入すると、「ファミペイ」にスタンプが1つたまる。スタンプ3つと交換で、Android/iOS向け位置情報ゲームアプリ「Pokemon GO（ポケモンGO）」内のイベント「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得できる。

また、ゲーム内で使える道具（「プレミアムバトルパス」など）のセットが抽選で当たる。

「『ポケモンGO』キャンペーン」詳細

「『ポケモンGO』パートナーリサーチ」参加券が必ずもらえる！

【実施期間】

スタンプ付与期間：9月2日（火）～9月15日（月）

参加券受取・応募期間：9月2日（火）～9月19日（金）

【実施内容】

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で対象商品を購入すると、「ファミペイ」にスタンプが1つたまる。スタンプ3つと交換で、「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得できる。

また、スタンプ3つと交換で「ポケモンGO」ゲーム内で使える道具のセット（3種計8個）が抽選で当たるキャンペーンに応募できる。

【賞品】

必ずもらえる：スタンプ 3個コース「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券

※コードは9月2日(火)10時～引換可能になる。

抽選であたる：スタンプ 3個コース「ゲーム内で使える道具のセット」 1,000名

「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」で出会えるポケモンについて

「パートナーリサーチ」では、ゲーム内でのタスクをクリアする毎に、「ワンパチ」・「シュシュプ」・「フラベベ」などのポケモンをゲットすることができる。普段日本では出会うことができない「フラベベ（あかいはな）」・「フラベベ（きいろいはな）」と出会える可能性もある。タイムチャレンジを全てクリアすると「サーナイト」と出会うことができ、さらに「メガサーナイト」の進化に必要な「メガエナジー」200個をゲットできる。

「シュシュプ」・「フラベベ」・「サーナイト」は、運が良ければ色違いのポケモンをゲットできる可能性がある。

【ゲーム内で使える道具セット】

プレミアムバトルパス5個

ポフィン2個

ふかそうち１個

※ファミペイは、一部店舗ではご利用できません。

※「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券は、1人につき、最大で1枚の参加券を取得できます。

※「ゲーム内で使える道具のセット」はスタンプがたまれば、何回でも応募できます。

※プロモーションコードの交換方法に関しましては、Niantic サポートにてご確認ください。

※「パートナーリサーチ」タスクのクリア期限は、2025年11月30日（日）です。

(C)2025 Niantic, Inc. (C)2025 Pokémon.

(C)1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。