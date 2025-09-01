J1¤ÎºÇ¿·½ç°Ì¤ò¡ÖÃ¯¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡©¡×¡¡»Ä¤¹¤Ï10»î¹ç¡Ä¼ó°Ì¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Ë6¥Á¡¼¥à¡Öµ©¤Ë¸«¤ëÃÄ»Ò¾õÂÖ¡×
Âè28Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤¬8·î30Æü¡¢31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë5-0¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö54¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ»Ä¤ê10»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤À¤¬¡¢4°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¡¢6°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Þ¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö4¡×¤È¤¤¤¦Âçº®Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ1¤Î¾åÀÑ¤ß¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ3-5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤Ç¤¢¤ë18°Ì¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢20°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤¬ÇÔ¤ì¡¢19°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤â¿À¸Í¤Ë0-1¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢17°Ì¤«¤é20°Ì¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£15°Ì¤ÎFCÅìµþ¤È16°Ì¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î»î¹ç¤â1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤¤ì¤º¡£15°Ì¤ÎFCÅìµþ¤È18°Ì¤Î¾ÅÆî¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö6¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ä¤ê10»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈ´¤±½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¯¡¢Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ç°ÌÉ½¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÅÀ40Á°¸å¤¬¹ß³Ê¥é¥¤¥ó¤«¤Ê¡×¡Ö¾å°Ì¤Ïµ©¤Ë¸«¤ëÃÄ»Ò¾õÂÖ¡×¡Ö³«ËëÁ°¡¢Ã¯¤¬¤³¤Î½ç°ÌÉ½¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡©¡×¡Ö¸åÈ¾Àï¤ÇµþÅÔ¤ÈÇð¤¬1°Ì¤È2°Ì¡¡Ã¯¤¬¤³¤ó¤Ê¤óÍ½ÁÛ½ÐÍè¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¾¡¤ÁÅÀº¹¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¤¬¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃ¯¤«µþÅÔ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡Á¡×¡Ö¾å°Ì¤â²¼°Ì¤âº®Àï¡×¡ÖACL»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¡Ö¿Ê·â¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¼çÌò¤À¤Ê¤¡¡×¤È¡¢2002Ç¯¤Î5°Ì¤¬²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ÎµþÅÔ¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë