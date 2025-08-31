最下位の愛媛が土壇場の失点で仙台とドロー…先制弾のMF前田椋介は悔やまれるワンプレーに
[8.31 J2第28節 愛媛 1-1 仙台 ニンスタ]
J2第28節が31日に行われ、ニンジニアスタジアムで対戦した20位愛媛FCと6位ベガルタ仙台は1-1で引き分けた。
先にスコアを動かしたのはホームの愛媛。前半17分、左サイドのMF堀米勇輝が左足でアーリークロスを送り、ペナルティエリア右へ流れたボールをDF黒石貴哉が折り返す。MF前田椋介がヘディングで押し込み、加入後初ゴールを挙げた。
仙台は猛攻を仕掛けながら追い付けずにいたが、後半43分にMF山内日向汰がボックス内で前田に倒され、PKを獲得する。同45分、自らキッカーを務めた山内が右足で沈め、加入後初得点をマークした。
試合はそのまま1-1で終了となり、仙台は3戦無敗(1勝2分)。愛媛は連敗を6で止めたものの、8試合勝ちなし(2分6敗)となった。
J2第28節が31日に行われ、ニンジニアスタジアムで対戦した20位愛媛FCと6位ベガルタ仙台は1-1で引き分けた。
先にスコアを動かしたのはホームの愛媛。前半17分、左サイドのMF堀米勇輝が左足でアーリークロスを送り、ペナルティエリア右へ流れたボールをDF黒石貴哉が折り返す。MF前田椋介がヘディングで押し込み、加入後初ゴールを挙げた。
仙台は猛攻を仕掛けながら追い付けずにいたが、後半43分にMF山内日向汰がボックス内で前田に倒され、PKを獲得する。同45分、自らキッカーを務めた山内が右足で沈め、加入後初得点をマークした。
試合はそのまま1-1で終了となり、仙台は3戦無敗(1勝2分)。愛媛は連敗を6で止めたものの、8試合勝ちなし(2分6敗)となった。