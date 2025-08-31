【2025年9月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
面倒見よく！
・全体運
本業が忙しくなりそう。これまでの頑張りが実を結び、新しいプロジェクトが動き出したり、あなたを頼りにする人が増えて人のお世話をする機会が増えたりするでしょう。テンションを上げて乗り切っていきましょう。さらにビックなチャンスを引き寄せるはず。
プライベートでは、心境の変化が起こるかも。このままではいけない、何かを変えなくてはいけないと危機感が募りそう。でも、時間も労力も足りませんから、まずは計画を練っていくのがよさそう。何が問題なのか、どう変えたいのか、きちんと整理しておくと、余裕が戻ってから動けるでしょう。オフは、心と体が裏腹に。遊びに行きたいけれど、疲れているのです。午後出発などで折り合いをつけて。
・社交運
密度が濃そう。特定の人との関係が急速に深まったり、あなたのいる場所に人がいっぱい集まってきたりするでしょう。愛され、求められることはうれしくても、ベッタリ張り付かれると疲れてしまうはず。「ちょっと頻繁過ぎない？」「人、多過ぎでは？」と感じたら、さくっと指摘して軌道修正を。こちらが言わないと気づいてはもらえません。大勢が集まるパーティーなどでは、よいご縁を拾えそう。新しいビジネスにつながる可能性も。
・恋愛運
恋は波長がバッチリ。あなたが会いたいと思うタイミングで、相手もあなたを思ってくれていそう。素直に動くだけで、どんどん進展していくでしょう。新しい出会いは、尊敬から始まりそう。恋のアンテナを張ってみて。
ラッキーポイント……ブラック、ソロ活動、デジタルデトックス、古民家
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
