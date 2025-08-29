『10年に一度レベル』日本全国で9月3日頃から“かなり気温が高くなる”早期天候情報 北陸地方の平均気温は平年比＋2.6℃以上になる予想も
気象庁は、9月3日頃から日本全国で気温がかなり高くなる早期天候情報を発表しました。北陸地方では、4日頃から平均気温の平年比＋2.6℃以上になる予想となっていて、熱中症や農作物の管理への注意が必要です。
■北海道地方
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.7℃以上
北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平年並か高く、かなり高い日も多い見込みです。
■東北地方
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.7℃以上
東北地方では、最近1週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。
■関東甲信地方
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上
関東甲信地方では、最近1週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。
■北陸地方
9月4日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.6℃以上
北陸地方では、最近1週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。
■東海地方
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.8℃以上
東海地方では、最近1週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。
■近畿地方
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.1℃以上
近畿地方では、最近1週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。
■中国地方
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.4℃以上
中国地方では、最近1週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。
■四国地方
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.9℃以上
四国地方では、最近1週間程度、気温の高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。
■九州北部地方(山口県含む)
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.8℃以上
九州北部地方（山口県を含む）では、最近1週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。
■九州南部・奄美地方
9月3日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.2℃以上
九州南部・奄美地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。