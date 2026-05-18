【西日本で全国初の猛暑日か】きょうは高気圧に覆われて、沖縄から東北で一日安定して晴れる見込みです。最高気温は西日本、東日本できのうと同じくらいか、高いところもあり、30℃前後まで上がるでしょう。大分県の日田や、兵庫県の豊岡は35℃の予想で、今年全国初の猛暑日となるかもしれません。熱中症には警戒が必要です。【北日本でも真夏並みの暑さ】暖気が北上することで、東北でも30℃を超えるところが出てくる見込みです。