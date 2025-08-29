8月19日、TBS系のバラエティー番組『バナナサンド』に、同局で放送中の“SF”刑事ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』に出演中の郄橋海人と井浦新がゲスト出演。ドラマでは犯罪組織のリーダーでありながら、郄橋たち捜査官側にも協力する謎の男・ジウというミステリアスな役を演じている井浦だが─。

【写真】井浦新とは距離を保って目も合わせず…不思議な空気感の２人

「井浦さんは体内時計を頼りに30秒間、笑い続けるというゲームに挑戦したのですが、“ど〜ぷっぷっぷ!”と、ドラマのタイトル名で笑い続けるという番宣を兼ねたボケを披露。普段の大人な色気を漂わせる“イケオジ”とのギャップに、MCのバナナマンたちを爆笑させていました」（スポーツ紙記者）

硬軟自在の演技で活躍している井浦だが、その俳優人生は紆余曲折あったようだ。

「19歳のときにモデル事務所にスカウトされ、ARATA名義でファッション誌のモデルとして活動していましたが、1999年に公開された是枝裕和監督の『ワンダフルライフ』に出演して役者デビュー。以降、数々の映像作品の出演依頼がありましたが、当時の井浦さんは演技を学んできた俳優に気後れをして、自分を俳優と名乗れない時期があったようです」（ファッション誌編集者）

そんな井浦を『バナナサンド』が放送された翌日の昼、埼玉県某所で目撃。『DOPE』では怪しげな銀髪といういでたちだったが、この日は白髪交じりの短髪に、縞模様のワイシャツ姿と雰囲気が一変。

「井浦さんが出演する新作映画の撮影だったようです。監督は孫明雅さんという、是枝作品での監督助手を務めた女性。この作品が彼女の長編商業映画デビューになるそうです」（配給会社関係者、以下同）

互いに意に介さない関係

ロケ現場には、大勢のチマチョゴリを着た女子生徒が行き交うなど、どうやら在日コリアンをテーマにした作品の様子。活気にあふれる現場だが、井浦は外の風景を延々と眺めて佇むなどリラックスムード。そんな彼のすぐそばには、市川実和子の姿も。

「市川さんは7月スタートのフジテレビ系ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』で法律事務所の所長役で出演中。井浦さんとは、2014年に放送されたTBS系のドラマ『同窓生〜人は、三度、恋をする〜』で離婚した元夫婦役で共演したことも」

近くにいるにもかかわらず、互いに意に介さず外を眺める井浦と市川。一見親しくないようにも見えるが─。

「井浦さんと市川さんは共に1990年代からモデルを始めて、その後に役者としても活躍するなど境遇が似ているんです。実和子さんの妹の市川実日子さんも井浦さんと何度も共演をしています。お互い古くから知っている間柄で、気を使う必要のない関係なのかと」

いろんな役をこなす井浦だが、市川と過ごす瞬間が素に近いのかもしれない。