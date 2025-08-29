この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【片づけのコツ】要らない物を捨てても片づかない。本気で片づけたかったらグレーゾーンを減らす！」と題した動画の中で、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、自宅やオフィスの片付けに悩む人々に向けて、根本的な整理の方法について熱く語った。みゆき氏は「これをしない限り、片付けの呪縛からは解け放たれません」と断言し、長年片付けに悩み続ける視聴者へ鋭くアドバイスを送っている。



片付けの要は『モノの整理』にあり、と語るみゆき氏は、「全部出す、分ける、納める」の3ステップこそが片付けの本質だと強調。中でも「一番大切なのは、二番目の『分ける』なんですね」と強調し、「みんなその地味な『分ける』作業を避けてしまう」と指摘した。雑誌やSNSの美しい収納写真を見るだけで満足してしまいがちだが、実際の片付けは地味でコツコツした作業の連続だと警鐘を鳴らす。



特に、多くの人が片付けてもすぐ散らかってしまう理由について「分け方が下手なんですね」と分析。「いる・いらないの基準が曖昧だと、結局どちらも捨てられず、いつまでもモノが減らない」と述べ、一つ一つのモノと本気で向き合い、「なぜ持っているのか」「本当に使っているか」と自問自答することの重要性を説いた。「物と向き合っていく作業が大切」としたうえで、実際のサポート現場では「もう、ひたすら質問攻めです」と明かす。「キティちゃんって柄とか言い出した時点で、そのペンはもう不要かもしれない」と独自の視点でユーモアも交えた。



その上で「いるもの、いらないものの白黒の間に、実は“グレーゾーン”が大量にある」とし、「このグレーゾーンに白黒はっきりつけていかない限り、片付けは永遠に終わらない」とバッサリ。さらに「グレーゾーンで手が止まった時点で、そこはほぼ使っていない可能性が大きいです」と、“曖昧”に立ち向かう重要性を説いた。



最後にみゆき氏は「せっかく片付けに時間を割くなら、白と黒をはっきりつけていく。これをしない限り、片付けの呪縛から解き放たれません」と再度強調。「少しずつ、ご自分のものと向き合ってみていただきたい」と呼びかけ、動画を締めくくった。