せめて友達でいたい…彼氏からの「別れよう」への正しい返事９パターン
彼氏から別れを切り出されるのは悲しいものです。本当はそこで関係を断ち切り、次の恋へと旅立つのが一番ですが、「せめて友人関係は継続したい」と思った場合、どのように対応すれば、うまく友達に戻れるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「せめて友達でいたい…彼氏からの『別れよう』への正しい返事」をご紹介します。
【１】「私たち、親友になれるかな？」と判断を委ねる
「かわいく言われたら、思わず『うん』と言ってしまいそう」（20代男性）というように、質問形式で自分の要望を伝えると、男性から色よい返事を受け取れるかもしれません。「どうかな…」などとお茶を濁された場合は、望みはないときっぱり諦めましょう。
【２】「いつでも連絡してよ」と万全の受け入れ態勢をみせる
「何かあったときに連絡しちゃうかも（苦笑）」（20代男性）というように、自分のスタンスを表明することで、友達になれる可能性が生まれるようです。ただし、あくまで「待ち」の姿勢になるので、白黒はっきり付けたい人には不向きでしょう。
【３】「友達に戻ろう」とあくまで戻るだけだということを主張する
「戻るだけなんだ、と自然に受け入れられそう」（10代男性）というように、別れることを「以前の関係に戻る」と表現するだけで、友達関係を続けることのハードルはグッと下がりそうです。特に、学校やバイト先などでの友達時代が長いカップルに有効ではないでしょうか。
【４】「彼女ができたら報告してね」と未練がないことを伝える
「本当にただの友達に戻る気なんだな、と思える」（20代男性）というように、あえて相手の次の恋に言及して、異性としての興味はないことを伝える手もあります。とはいえ、完全に「恋愛対象外」を宣言してしまう台詞なので、復縁を狙う場合は避けましょう。
【５】「落ち着いたらお茶でもしよう」と先のゆるい約束をする
「先のことはどうなるかわからないし、OKするかも」（10代男性）というように、強制力の弱い約束であれば、気軽に「いいよ」と言う男性が多いようです。ただし、相手も深く考えているわけではないので、あまり大きな期待はしないほうがよさそうです。
【６】「お兄ちゃんみたいに思ってる」と絆の強さをアピールする
「甘えられると弱いです（苦笑）」（20代男性）というように、年下の女性は自分の「妹っぽさ」を前面に押し出すことによって、望んだ状況を手に入れられるようです。年下の彼氏だった場合は「家族みたいに思ってる」などと言い方を工夫しましょう。
【７】「また相談に乗って」と信頼感の強さを押し出す
「相談に乗るくらいなら…」（20代男性）というように、特に男気のある男性にとって、自分が頼りにされる状況は気分のいいものであるようです。ただし、普段から依存心の強い人だと「面倒なことになるかも」と警戒されてしまうので、サバサバした女性限定で使える手かもしれません。
【８】「人間的に好きだから一生の別れは嫌」と友達関係を匂わせる
「『人として好き』と言われたら断れない」（20代男性）というように、男女の関係を期待しているわけではないことを強調すれば、潔癖な男性もほだされるかもしれません。この言い方であれば、「都合のいい女」にさせられるリスクも低いので、一石二鳥ではないでしょうか。
【９】「別れても連絡は取り合おう」とストレートに申し出る
「徹底的に嫌い合ってない限り、OKすると思う」（20代男性）というように、特に取り繕うことをしなくても、その後も連絡を取り合うことに抵抗のない男性もいるようです。ただし、きっぱり断られる可能性もあるので、その覚悟はしておきましょう。
交際前の関係性や、相手の男性の性格によって、響く表現は違うようです。とはいえ、別れ際に揉めるとどの方法も使えないことを肝に銘じておきましょう。（小倉志郎）
【１】「私たち、親友になれるかな？」と判断を委ねる
「かわいく言われたら、思わず『うん』と言ってしまいそう」（20代男性）というように、質問形式で自分の要望を伝えると、男性から色よい返事を受け取れるかもしれません。「どうかな…」などとお茶を濁された場合は、望みはないときっぱり諦めましょう。
「何かあったときに連絡しちゃうかも（苦笑）」（20代男性）というように、自分のスタンスを表明することで、友達になれる可能性が生まれるようです。ただし、あくまで「待ち」の姿勢になるので、白黒はっきり付けたい人には不向きでしょう。
【３】「友達に戻ろう」とあくまで戻るだけだということを主張する
「戻るだけなんだ、と自然に受け入れられそう」（10代男性）というように、別れることを「以前の関係に戻る」と表現するだけで、友達関係を続けることのハードルはグッと下がりそうです。特に、学校やバイト先などでの友達時代が長いカップルに有効ではないでしょうか。
【４】「彼女ができたら報告してね」と未練がないことを伝える
「本当にただの友達に戻る気なんだな、と思える」（20代男性）というように、あえて相手の次の恋に言及して、異性としての興味はないことを伝える手もあります。とはいえ、完全に「恋愛対象外」を宣言してしまう台詞なので、復縁を狙う場合は避けましょう。
【５】「落ち着いたらお茶でもしよう」と先のゆるい約束をする
「先のことはどうなるかわからないし、OKするかも」（10代男性）というように、強制力の弱い約束であれば、気軽に「いいよ」と言う男性が多いようです。ただし、相手も深く考えているわけではないので、あまり大きな期待はしないほうがよさそうです。
【６】「お兄ちゃんみたいに思ってる」と絆の強さをアピールする
「甘えられると弱いです（苦笑）」（20代男性）というように、年下の女性は自分の「妹っぽさ」を前面に押し出すことによって、望んだ状況を手に入れられるようです。年下の彼氏だった場合は「家族みたいに思ってる」などと言い方を工夫しましょう。
【７】「また相談に乗って」と信頼感の強さを押し出す
「相談に乗るくらいなら…」（20代男性）というように、特に男気のある男性にとって、自分が頼りにされる状況は気分のいいものであるようです。ただし、普段から依存心の強い人だと「面倒なことになるかも」と警戒されてしまうので、サバサバした女性限定で使える手かもしれません。
【８】「人間的に好きだから一生の別れは嫌」と友達関係を匂わせる
「『人として好き』と言われたら断れない」（20代男性）というように、男女の関係を期待しているわけではないことを強調すれば、潔癖な男性もほだされるかもしれません。この言い方であれば、「都合のいい女」にさせられるリスクも低いので、一石二鳥ではないでしょうか。
【９】「別れても連絡は取り合おう」とストレートに申し出る
「徹底的に嫌い合ってない限り、OKすると思う」（20代男性）というように、特に取り繕うことをしなくても、その後も連絡を取り合うことに抵抗のない男性もいるようです。ただし、きっぱり断られる可能性もあるので、その覚悟はしておきましょう。
交際前の関係性や、相手の男性の性格によって、響く表現は違うようです。とはいえ、別れ際に揉めるとどの方法も使えないことを肝に銘じておきましょう。（小倉志郎）