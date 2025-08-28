HANAの公式SNSにて、8月が誕生日のNAOKO（8月23日）、YURI（8月24日）、CHIKA（8月31日）のダンス動画が公開。「かわいい」の声が殺到している。

■かわいらしく肩を揺らすNAOKO & YURI & CHIKA

「BIRTHDAY GIRLS」というメッセージとともに公開されたのは、TikTokでバズっているPororo the Little Penguinの「Para pam」にのせて3人がダンスする動画。

「BIRTHDAY GIRL」と記されたカチューシャとたすきをつけた3人が、にこにこで肩を揺らし、アップになったら“怒り顔”に。最後はそれぞれポーズをきめた。

投稿では振り付けをKOHARU、撮影をMAHINAが担当したと記されている。

ファンからは「かわいすぎる」「3人とも最高」「あーすきすきすき」「NAOKOの怒り顔はレア」「MAHINAのアングル設定も素晴らしいけど、KOHARU天才やん！」「天使すぎてやばい」「8月生まれずズおめでとう～」といった声が寄せられている。

