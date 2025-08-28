『Minecraft』で『原神』モンド城を完全再現！ 大聖堂や風神像はもちろん地形まで徹底的に作り込んだ制作期間7か月の大作をご覧あれ
今年1月、ニコニコ動画に投稿されたとある『Minecraft』動画を紹介した。
その動画は『Minecraft』上で人気RPG『原神』に登場する街「モンド」の街並みを再現するというもので、MODなども駆使しながらハイクオリティな再現建築を広げていく様子が披露されていた。
同シリーズは投稿が開始された1月から作業が続けられており、8月に投稿された動画でついに完成。30本もの動画を経てモンドの街の完全再現してみせた。
今回は7か月をかけて完成させた、大規模な再現建築を紹介する動画。PON☆Pさんがニコニコ動画に投稿した『【最終回】半年かけてモンドを完全再現してみたよ【原神×マイクラ】』をご紹介する。
7か月をかけ完成させた『原神』モンド城の再現建築
今回紹介するのは前述の通り、今年1月より投稿が開始された『Minecraft』の再現建築動画シリーズ。
ニコニコ動画にはこれまでさまざまな『Minecraft』のプレイ動画が投稿されてきたが、本シリーズは現実や漫画・アニメ作品に登場する建物をゲーム内に再現する再現建築に挑戦したもの。
投稿者のPON☆Pさんは『Minecraft』や「ドラゴンクエストビルダーズ」などのサンドボックスゲームを建築メインでプレイする動画を多く投稿しており、オリジナルの建築だけでなく現実に存在する建物やゲーム作品の再現建築なども披露している。
そんなPON☆Pさんが本シリーズで再現したのは、人気RPG『原神』の序盤に訪れることとなる国「モンド」の再現。
モンドはいわゆる中世ヨーロッパ的な街並みを特徴としており、街の中心となるモンド城や風車など特徴的な外観を持つ建物も多い。
PON☆Pさんは『原神』のプレイ中に愛用する建築MOD『MiniaTuria』を用いれば、『Minecraft』の中でモンド城周辺の街並みを再現できると考え、本シリーズの投稿を開始。
2025年1月からおよそ7か月をかけ、モンドの街並みを完全再現してみせた。
高低差のある街並みを建築MODも活用しつつ細かく再現
『原神』に登場するモンド城周辺のエリアを完全再現した本シリーズ。ここからはついに完成した『Minecraft』版モンドの街並みを一部ピックアップしてご紹介する。
モンド城の入り口となるアーチ橋を渡り、城門をくぐって街に入ると正面にはゲーム同様に風神像と西風大聖堂がお目見え。
入り口付近を散策してみると武器の購入や鍛造でも利用するシュッツ鍛冶屋や、『Minecraft』では比較的難しい建築方法とされる斜め建築で再現された城門に沿って広がる住宅が見られる。
街の中央に位置する道を進むと最初に見えるのが本シリーズの序盤に建てられた冒険者協会。
そのまま坂道を上がると食べ物や料理レシピが売られているレストラン鹿狩りが再現されており、この建物は今回の再現建築の中でも上位に入る再現が楽しかった建物であるという。
本シリーズでは城壁の中だけでなく外側も再現されており、湖に出るボート乗り場も作られている。
聖堂に向かって登っていくとモンド城のワープポイントや、風神を信仰するモンドらしい大きな風車の付いた建物も見えてくる。
モンド城再現では位置関係も正確に再現するため、斜め建築で建てられた建物も多く、ゲーテホテルのような凹凸の多い建物も驚きのクオリティで再現されていた。
城門をくぐってすぐに見えていた西風大聖堂も聖堂前の風神像と共にしっかりと再現。
ニコニコ動画ではハイクオリティな『Minecraft』建築で知られるPON☆Pさんだが、風神像のような造形物を作る経験は少ないようで、モンド再現のなかで最も苦労した建築物だったという。
西風大聖堂も細かなところまで可能な限り再現されており、特に細かな装飾が施されたバラ窓はこだわりを持って再現されているようだ。
なお、今回の再現では地形からモンド城を再現しており、遠景から城全体を映した際にはこだわりを持って作られた地形全体を見ることが出来る。
『原神』に登場する街、モンド城を『Minecraft』内で完全再現した本シリーズ。とてつもない熱量で細かく再現されたモンド城をぜひ動画でチェックしてみてほしい。
文／富士脇 水面
