モスバーガーにて、秋の風物詩“お月見”をイメージした商品が2025年9月10日より期間限定で登場！

新作として登場する裏月見「メンチカツチーズバーガー」に加え、半熟風たまごにリニューアルされた「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ」がラインナップされます。

モスバーガー 「メンチカツチーズバーガー」「月見フォカッチャ」

価格：・「メンチカツチーズバーガー」480円・「月見フォカッチャ」590円・「バーベキューフォカッチャ」520円販売期間：2025年9月10日(水)〜11月中旬販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

2022年から秋の風物詩である「お月見」をイメージした商品を展開しているモスバーガー。

2025年は、新作として「メンチカツチーズバーガー」を発売します。

また、定番の「月見フォカッチャ」の半熟風たまごをリニューアルし、全3品のラインナップで展開されます。

メンチカツチーズバーガー

価格：480円

サクッと揚げたメンチカツに、モスオリジナルの和風ソースとチーズ、キャベツを合わせたボリューム感のあるハンバーガー。

メンチカツには牛と豚の合挽肉を使用しており、噛むと口の中で肉汁が広がり、肉の旨みと醤油の香りが楽しめます。

さらに赤ワインを加えることで、深みのある味わいと風味に仕上げられています。

ジューシーなメンチカツとチーズが溶けあうソースが食欲をそそる、食べ応え満点の一品です。

月見フォカッチャ

価格：590円

天然羊腸を使用した、パリッとした歯ごたえのある馬蹄型ソーセージを使用！

こだわりが詰まったモスオリジナルのバーベキューソースと、黄身がとろける半熟風たまごを合わせ、ふんわりとした食感のフォカッチャでサンドした商品です。

半熟風たまごのとろりとした食感と黄身のソースが、まろやかな風味で全体を包み込みます。

秋限定の季節感あふれる一品として楽しめます。

半熟風たまごはリニューアルされ、卵黄ソースの濃厚さを増すために醤油の配合が調整されています。

バーベキューフォカッチャ

価格：520円

ジューシーでパリッとした歯ごたえの馬蹄型ソーセージに、モスオリジナルのバーベキューソースを合わせたフォカッチャ。

フォカッチャの生地は、歯切れが良くふんわりとした食感が特徴です。

さらに、塩麴を入れることでしっとりと焼き上げています。

バーベキューソースは、キャベツや素揚げしたなすなどを具材に使用し、ヒッコリーの木を燻したような香りを加えた、モスオリジナルのソースです。

秋の訪れを感じさせるモスバーガーの期間限定メニュー。

ボリューム感のあるメンチカツと、リニューアルされた半熟風たまごが味わえるフォカッチャは、この季節ならではの味わいです。

気分に合わせて選べる3種類のおいしさが楽しめます☆

モスバーガーの「メンチカツチーズバーガー」「月見フォカッチャ」「バーベキューフォカッチャ」の紹介でした。

【実食レポ】秋の味覚“さつまいも”スイーツ＆ドリンク！モスバーガー「熱々おさつボール」「まぜるシェイク さつまいも」 【実食レポ】秋の味覚“さつまいも”スイーツ＆ドリンク！モスバーガー「熱々おさつボール」「まぜるシェイク さつまいも」 続きを見る

秋の味覚“さつまいも”を使用したスイーツ＆ドリンクも同日より提供されます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】半熟風たまごがより濃厚にリニューアル！モスバーガー「月見フォカッチャ」「メンチカツチーズバーガー」 appeared first on Dtimes.