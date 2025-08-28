【実食レポ】半熟風たまごがより濃厚にリニューアル！モスバーガー「月見フォカッチャ」「メンチカツチーズバーガー」
モスバーガーにて、秋の風物詩“お月見”をイメージした商品が2025年9月10日より期間限定で登場！
新作として登場する裏月見「メンチカツチーズバーガー」に加え、半熟風たまごにリニューアルされた「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ」がラインナップされます。
モスバーガー 「メンチカツチーズバーガー」「月見フォカッチャ」
・「メンチカツチーズバーガー」480円
・「月見フォカッチャ」590円
・「バーベキューフォカッチャ」520円販売期間：2025年9月10日(水)〜11月中旬販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
2022年から秋の風物詩である「お月見」をイメージした商品を展開しているモスバーガー。
2025年は、新作として「メンチカツチーズバーガー」を発売します。
また、定番の「月見フォカッチャ」の半熟風たまごをリニューアルし、全3品のラインナップで展開されます。
メンチカツチーズバーガー
価格：480円
サクッと揚げたメンチカツに、モスオリジナルの和風ソースとチーズ、キャベツを合わせたボリューム感のあるハンバーガー。
メンチカツには牛と豚の合挽肉を使用しており、噛むと口の中で肉汁が広がり、肉の旨みと醤油の香りが楽しめます。
さらに赤ワインを加えることで、深みのある味わいと風味に仕上げられています。
ジューシーなメンチカツとチーズが溶けあうソースが食欲をそそる、食べ応え満点の一品です。
月見フォカッチャ
価格：590円
天然羊腸を使用した、パリッとした歯ごたえのある馬蹄型ソーセージを使用！
こだわりが詰まったモスオリジナルのバーベキューソースと、黄身がとろける半熟風たまごを合わせ、ふんわりとした食感のフォカッチャでサンドした商品です。
半熟風たまごのとろりとした食感と黄身のソースが、まろやかな風味で全体を包み込みます。
秋限定の季節感あふれる一品として楽しめます。
半熟風たまごはリニューアルされ、卵黄ソースの濃厚さを増すために醤油の配合が調整されています。
バーベキューフォカッチャ
価格：520円
ジューシーでパリッとした歯ごたえの馬蹄型ソーセージに、モスオリジナルのバーベキューソースを合わせたフォカッチャ。
フォカッチャの生地は、歯切れが良くふんわりとした食感が特徴です。
さらに、塩麴を入れることでしっとりと焼き上げています。
バーベキューソースは、キャベツや素揚げしたなすなどを具材に使用し、ヒッコリーの木を燻したような香りを加えた、モスオリジナルのソースです。
秋の訪れを感じさせるモスバーガーの期間限定メニュー。
ボリューム感のあるメンチカツと、リニューアルされた半熟風たまごが味わえるフォカッチャは、この季節ならではの味わいです。
気分に合わせて選べる3種類のおいしさが楽しめます☆
モスバーガーの「メンチカツチーズバーガー」「月見フォカッチャ」「バーベキューフォカッチャ」の紹介でした。
続きを見る
秋の味覚“さつまいも”を使用したスイーツ＆ドリンクも同日より提供されます。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 【実食レポ】半熟風たまごがより濃厚にリニューアル！モスバーガー「月見フォカッチャ」「メンチカツチーズバーガー」 appeared first on Dtimes.