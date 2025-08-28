東京23区内における、1平米あたりの平均家賃が安い駅はどこなのでしょうか。株式会社CHINTAI（東京都港区）がこのほど発表した「1平米あたりの平均家賃が安い駅・高い駅ランキング【東京都23区編】」によると、1平米あたりの平均家賃が最も安かったのは、江戸川区の「葛西臨海公園」で2242円でした。一方、平均家賃が最も高かったのは、港区の「外苑前」で6600円だったそうです。



【表】東京23区の1平米あたりの平均家賃が安い駅ランキングを見る

調査は、2024年6月〜2025年5月の期間に同社が運営する賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』に掲載された東京都23区内の物件を対象として、各物件の1平米あたりの家賃を計算し最寄り駅ごとの平均値を算出しています。



23区内の1平米あたりの平均家賃が最も安かったのは、1位「葛西臨海公園（江戸川区）」（2242円）、2位「見沼代親水公園（足立区）」（2607円）、3位「江北（足立区）」（2643円）という結果になり、ランキング上位10駅のうち7駅を足立区が占める結果となりました。



ランクインした駅の多くは、日暮里・舎人ライナーが乗り入れており、比較的落ち着いた住宅地が多いエリアに位置しており、新宿や渋谷といったターミナル駅と比べると、駅周辺に大規模な商業施設や高層オフィスビルが密集しておらず、商業地というよりも住宅地としての側面が色濃く表れているのが特徴です。



また、都内で比較的家賃を抑えられるうえに、主要エリアへも無理のない範囲でアクセスできるため、通勤・通学の負担を軽減しながら生活することが可能であることから同社は、「都心の家賃が上昇し続ける中で、”通勤・通学にやや時間がかかっても、広さと家賃のバランスを重視したい”と考える人にとっては、23区内で無理なく暮らせる、現実的な選択肢といえるエリアといえる」とコメントしています。



一方、1平米あたりの平均家賃が高い駅ランキングでは、1位「外苑前（港区）」（6600円）、2位「竹芝（港区）」（6492円）、3位「虎ノ門ヒルズ（港区）」（6151円）と、TOP10のうち7駅が港区、残る3駅も中央区と渋谷区に位置しており、都心エリアに集中する傾向が見られました。



これらの駅周辺には、オフィスや商業施設が集積し、ビジネス・買い物・観光など人の往来が多く、立地の良さや周辺環境の利便性の高さが、平均家賃の高さに反映されているといいます。



特に港区や中央区では、都心中枢という立地のブランド性に加え、複数路線が利用できる交通利便性の高さが、家賃単価に大きな影響を与えていると考えられるほか、勤務先へのアクセスのしやすさという点でも評価されやすく、買い物・外食・医療機関などの生活利便施設も充実していることから同社は、「”都市の中心に暮らすこと”そのものの多面的な価値が、調査結果に表れている」とコメントしています。



ランキング結果をエリア別に見ると、家賃が高い駅は港区に集中しており、いずれも東京23区南部にあたる城南エリアに位置しています。



「外苑前」「竹芝」「虎ノ門ヒルズ」などは、オフィスビルや高級タワーマンションが立ち並ぶ都心の一等地で、行政機関や商業施設も多く集まる利便性の高いエリアで、“働く・訪れる”機能が集約された都市構造そのものが、家賃単価の高さに反映されていると考えられるといいます。



一方、家賃が安い駅は、足立区や江戸川区といった東京23区の北東〜東部に多く見られ、いわゆる城北・城東エリアの住宅地に多く見られました。



「見沼代親水公園」「江北」「葛西臨海公園」などは、比較的都心からは離れているものの、静かで落ち着いた住環境が広がっており、“暮らす”ことを前提とした街の性質が、家賃水準に表れています。



たとえば、平均家賃が最も高かった「外苑前」と、最も安かった「葛西臨海公園」を比べると、その差は1平米あたり4358円。トイレ1室分ほどの面積でも、月々これだけの家賃差が生じることになります。



これは、2人以上の世帯の1ヵ月分のガス代（※）や、定額制動画配信サービスの2〜3ヵ月分の利用料に相当します。たった1平米の違いでも、生活費の1項目分に影響を与えるほどの差があることがわかりました。



調査を実施した同社は、「”東京都内＝家賃が高くて住めない”というイメージを持つ人も多いが、”1平米あたりの家賃”という視点でエリアを見直してみることで、立地・広さ・価格のバランスがとれたコストパフォーマンス重視の住まい探しが可能になるかもしれない」と考察しています。



※出典：統計局『家計調査報告［家計収支編］ 2024年（令和6年）平均結果の概要』より