ギャバード国家情報長官の調査結果とは米国の中央情報局（CIA）や国家安全保障局（NSA）など18の諜報機関から構成される「情報コミュニティ」を統括し、大統領へ直接情報報告を行う最高機関、国家情報長官室（ODNI）は6月12日、同月末で退任予定のトゥルシー・ギャバード国家情報長官（下の写真）の執念の調査結果を発表した。数カ月にわたり情報機関の保有資料やファイルの調査を行った結果、ギャバードは、「米国政府が30カ国以