6月16日、NHK放送文化研究所が最新の国民生活時間調査の結果を発表したと、朝日新聞が報道した。「調査は2025年10月に、全国から無作為に選んだ10歳以上の7200人に調査票を郵送しておこなわれたものです。3795人から有効回答が寄せられ、『調査日（平日）に15分以上リアルタイムでテレビを見た人』をデータ化しています。全体ではテレビを見た人は71％。前回調査の79％を下回りました。世代別データでは、10〜15歳は42％、16〜19