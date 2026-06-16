角川歴彦氏出版大手KADOKAWAの角川歴彦前会長（82）＝贈賄罪で一審有罪、控訴＝は16日、自身への聞き取りを行わないまま、東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件に責任があったとする社内調査結果を公表し、名誉を毀損されたなどとして、夏野剛社長と、検証委員会の委員だった国広正弁護士に計2億円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。角川氏は大会組織委員会元理事側へ賄賂を提供したとして、2022年10月に贈賄罪で起訴