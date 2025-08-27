【実家の片付け】80代父と50代娘が挑む“生前整理”の現場 専門家が語る「全捨てしなくていい」理由
ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」を運営する二見氏が登場するYouTube動画『80代父の物屋敷を娘の決断で大改造！』が公開された。
依頼主である娘の相談をきっかけに行われた実家の整理の様子や、生前整理を前向きに進めるためのヒントが語られている。
「生前整理＝身構える必要はない」
動画冒頭、二見氏は「生前整理って聞くと、ちょっと身構える方も多いんですけど、この家を新たに過ごしやすくするために家族が協力して作業を進めるのがリアルな現実だと思います」と熱く語る。
単に“捨てる”のではなく、「これからも住み続けるからこそ、必要な物と不要な物を一緒に選別し、無理に全捨てする必要はない」と説明。「焦らず、徐々に進めればいい」と、家族のペースを尊重する姿勢を示した。
仏壇や思い出の品も丁寧に仕分け
現場では、仏壇や家族の思い出が詰まった品も一つひとつ確認。「素手で触る感覚で、中にお札など貴重品が入っているかも分かるようになってくる」と、長年の経験からくるエピソードも披露した。
また「持ち家の特権を活かし、今の生活を保ちながら心地よい環境を作ればいい」とアドバイス。無理なスピードや量で片付けを進める必要はないと強調した。
家族で進める「合意型整理」
二見氏が提案するのは、家族で話し合いながら少しずつ進める「合意型整理」。
「生前整理は“旅立つ直前”だけのものではなく、新たな生活のスタートや気持ちのリセットにもつながる前向きな機会」と話し、不要品は徐々に手放せば十分だと語る。
「今後も家族の整理現場を発信していきたい」
動画の締めくくりで二見氏は「今回のように家族で相談しながら、新しい暮らしに向けて進める生前整理を今後も発信していきたい」と意欲を語った。
