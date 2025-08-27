この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

美大生さん（美術大学生）「学生のうちにしかできないことを選ぶ」アルバイトと将来観を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「美大の美女にインタビュー」では、美大生さん（美術大学生）が自身の生活や価値観について赤裸々に語った。動画内で発言者は、現在20歳で美術大学に通っており、社会デザインに寄った少し変わった学科でビジネスやアートを学んでいると明かした。



アルバイトについて尋ねられると、「コンサルティングファームで動画編集や画像作成のアルバイトをしています」と説明。時給1400円で、月の収入は「始めたばかりなので5万円いかないくらい」と語った。仕事を選ぶ際の基準については「自分の力になることや、学生のうちにしかできないことを選んでいる」とコメントし、初々しいながらも堅実な将来設計を感じさせた。



また、好きな言葉については「新蘭の言葉で『明日ありと思う心のあだ桜、夜に嵐は吹かぬものか』です」と答え、「明日できるからと考えず、できることは今すぐやろう」とその意味を語った。貯金については「10万円くらい。結構足りないですね」と話したものの、前向きな姿勢が印象的だった。



動画の締めくくりでは、インタビュアーから「すごいしっかりしてるな」と声をかけられつつも、「足りない」と苦笑いする場面で和やかに幕を閉じた。