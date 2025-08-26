42歳・オリラジ藤森慎吾が初めて明かした「妻の年齢」にスタジオ騒然“15歳年の差婚”がネットで物議

8月24日、ABEMAの婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY シーズン2』が放送され、MCを務めるオリエンタルラジオの藤森慎吾が、2024年4月に結婚した妻の年齢を明かした。

番組では藤森とともにMCを務める女優の平祐奈、モデルのアンミカ、タレントの若槻千夏が、“婚活”をテーマにトークを展開した。27歳の平が、周囲が結婚ラッシュだと話すと、藤森は「うちの妻と同い年」と発言。若槻が「え? ガールと結婚してるんですか?」と確認すると、藤森は「私ね、ガールと結婚してるんですよ」と語り、スタジオが大きくざわついたのだ。

「藤森さんは42歳ですから、15歳差婚ということになります。藤森さんは2024年5月1日にゲスト出演した『パンサー向井の＃ふらっと』（TBSラジオ）で、結婚を電撃発表したんですが、お相手は『出会って1年経っていない、同棲中の一般女性』としていました。今回、年の差婚だったことが発覚し、驚きの声が広がっています」（芸能記者）

Xでは祝福の声もあるが、年の差婚への否定的コメントも多数、書き込まれた。

《人それぞれだけどさ。やっぱり15歳も年下と結婚とかって現実味なくて》

《結婚発表当時に嫁の年齢公表してたら思いっきり叩かれてた案件だね正に》

芸能界では多く見られる年の差婚だが、世間には、あまりいい印象はないようだ。

「82歳の加藤茶さんと37歳の綾菜さんの“45歳差”を筆頭に、56歳のEXILE・HIROさんと39歳の上戸彩さんの“16歳差”など、夫婦に10歳以上の年の差は、当たり前にあるのが芸能界。ハライチ・岩井勇気さんが、37歳で19歳の奥森皐月さんと結婚したときも、話題になりました。40代男性と20代女性の組み合わせは、とくに女性にとってはアンバランスに見えることもあるようです」

愛の形は人それぞれだが……。