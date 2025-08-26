10月に開催されるフー・ファイターズ（Foo Fighters）の来日公演で、サポートバンドが決定した。

10月7日（火）さいたまスーパーアリーナ公演にはおとぼけビ〜バ〜、10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ公演にはマキシマム ザ ホルモンが出演する。

公演詳細は以下の通り。すでに10月7日・10日は完売しており、現在チケットが購入できるのは10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ公演のみとなっている。

"FOO FIGHTERS LIVE IN 2025"

10月7日（火）さいたまスーパーアリーナ ＊SOLD OUT
サポート・バンド：おとぼけビ〜バ〜

10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ　※追加公演
サポート・バンド：マキシマム ザ ホルモン

10月10日（金）ジーライオンアリーナ神戸 ＊SOLD OUT

詳細：https://smash-jpn.com/foofighters2025/