フー・ファイターズ来日公演、おとぼけビ〜バ〜／マキシマム ザ ホルモン出演決定
10月に開催されるフー・ファイターズ（Foo Fighters）の来日公演で、サポートバンドが決定した。
10月7日（火）さいたまスーパーアリーナ公演にはおとぼけビ〜バ〜、10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ公演にはマキシマム ザ ホルモンが出演する。
公演詳細は以下の通り。すでに10月7日・10日は完売しており、現在チケットが購入できるのは10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ公演のみとなっている。
"FOO FIGHTERS LIVE IN 2025"
10月7日（火）さいたまスーパーアリーナ ＊SOLD OUT
サポート・バンド：おとぼけビ〜バ〜
10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ ※追加公演
サポート・バンド：マキシマム ザ ホルモン
10月10日（金）ジーライオンアリーナ神戸 ＊SOLD OUT
詳細：https://smash-jpn.com/foofighters2025/
10月7日（火）さいたまスーパーアリーナ公演にはおとぼけビ〜バ〜、10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ公演にはマキシマム ザ ホルモンが出演する。
公演詳細は以下の通り。すでに10月7日・10日は完売しており、現在チケットが購入できるのは10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ公演のみとなっている。
"FOO FIGHTERS LIVE IN 2025"
10月7日（火）さいたまスーパーアリーナ ＊SOLD OUT
サポート・バンド：おとぼけビ〜バ〜
10月8日（水）さいたまスーパーアリーナ ※追加公演
サポート・バンド：マキシマム ザ ホルモン
10月10日（金）ジーライオンアリーナ神戸 ＊SOLD OUT
詳細：https://smash-jpn.com/foofighters2025/