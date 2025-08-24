Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

23Æü¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÇÀî¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬¼þÊÕ¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±üÂ¿ËàÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23ÆüÍ¼Êý¡¢Àî¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¯¥Þ¤¬¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤¬¡¢24ÆüÄ«¤«¤éÃËÀ­¤¬½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¼þÊÕ¤äÅÐ»³Æ»¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤ÏÊá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±üÂ¿ËàÄ®¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬68·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä®¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯°ÊÍè¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£