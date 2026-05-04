全体の6割半ばは水道料金でまかなえないトランプ大統領のイランに対する「石器時代に戻す」という威嚇は、世界に波紋を広げた。橋や発電所などの民間インフラを徹底的に破壊するという脅しだが、実行すれば国際法に違反することは明白である。いずれにせよ、民間人の生活をおびやかし命にもかかわるようなインフラ破壊は、断じて行われてはならない。【写真を見る】あなたの住んでいる区は大丈夫？都内の下水道の平均経過年数